Arturo Vidal portó la camiseta de un club del FPC

El Fútbol Profesional Colombiano empieza a calentar motores de cara al semestre de clausura, pero no es la única liga que se empieza a poner al día, ya que los equipos chilenos también están dando de qué hablar.

Colo Colo es justamente uno de los protagonistas en medio de esta pretemporada, ya que se encuentra de gira en Colombia ultimando detalles para terminar de la mejor manera la temporada 2026 y en medio de la preparación se encontró con Internacional de Bogotá, equipo que le abrió las puertas para que figuras como Arturo Vidal entrenaran y se llevaran un gran recuerdo como la camiseta del club.

Arturo Vidal se llevó la camiseta de Internacional de Bogotá

Colo Colo aterrizó en Colombia y justamente en la ciudad de Bogotá para realizar trabajos de preparación rumbo al cierre de la temporada 2026, entre los cuales se encuentra un compromiso amistoso frente a Millonarios, club al cual se enfrentarán en el Estadio El Campín en la celebración de los 80 años.

Mientras llega el momento de enfrentar al equipo comandado por Fabián Bustos, Colo Colo no se ha quedado de brazos cruzados y ha llevado a cabo varios entrenamientos en a capital colombiana, el primero de ellos en la sede deportiva de Santa Fe y ahora junto a Internacional de Bogotá en su sede.

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Inter le abrió las puertas al conjunto chileno que llegó lleno de sus grandes estrellas, encabezado principalmente por Arturo Vidal, el experimentado mediocampista campeón de Copa América con Chile y recorrido en grandes clubes como Barcelona, Bayern Múnich e Inter de Milán.

La escuadra bogotana se encargó de compartir a través de sus redes sociales las imágenes de Vidal entrenando y, posteriormente, con la camiseta del club, un recuerdo grato que se lleva de Colombia.

¿Cuándo será el partido entre Colo Colo vs Millonarios?

En el marco de la celebración de los 80 años de Millonarios se decidió organizar un encuentro conmemorativo en el Estadio El Campín frente a Colo Colo.

Dicho compromiso se llevará a cabo el sábado 18 de julio sobre las 18:00 hora Colombia.

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¿Cuándo le ha ido a Arturo Vidal con Colo Colo?

El regreso de la ex figura de la Selección de Chile a Colo Colo se dio a inicios de la temporada 2024 y ha estado enmarcado de grandes momentos a nivel nacional e internacional, habiendo logrado jugar 76 partidos hasta el momento, más de 5.000 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha reportado con 15 goles y 7 asistencias.