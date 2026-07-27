Así calificó la prensa argentina a Álvaro Montero tras la derrota de Boca

El domingo 26 de julio, Boca Juniors, considerado por muchos como el equipo más grande del continente americano, se fue goleado por Deportivo Riestra, en condición de visitante, en el inicio del torneo argentino.

3 a 0 perdió Boca

Deportivo Riestra venció al club azul y oro 3 goles a 0. Todos los goles se marcaron en el primer tiempo. Boca jugó con un once mixto porque en la semana va a tener participación internacional en la Copa Conmebol Sudamericana. Aunque eso sí, en el segundo tiempo ingresaron algunos de los titulares, entre ellos el colombiano Sebastián Villa.



“Boca tuvo una noche para el olvido y fue goleado por Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza por la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con goles de Braian Sánchez, Antony Alonso y un tremendo golazo de Alexander Díaz, todos en el primer tiempo, el Malevo se impuso por 3-0 sobre el Xeneize”, reseñó TyC Sports.

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La calificación de la prensa argentina

El otro jugador colombiano que tiene Boca Juniors, el portero Álvaro Montero, sí arrancó como titular. El exfutbolista de Millonarios FC de Bogotá, que estuvo con la Selección en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, fue señalado por muchos hinchas del seis veces campeón de Libertadores como uno de los grandes responsables de la caída de su equipo.



La prensa argentina, cabe mencionar, también apuntó contra el exjugador del Deportes Tolima y de Vélez Sarsfield. Así calificó Tati Civiello, en TyC Sports, al reconocido guardameta de 31 años: “De los peores partidos individuales de un arquero que vi en mucho tiempo”.

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Montero seguiría siendo titular en Boca

Cabe mencionar que este apenas es el segundo partido oficial de Álvaro Montero con la camiseta de Boca Juniors. A no ser que se presente una cuestión extraordinaria, el colombiano seguiría siendo el portero titular del conjunto azul y oro. Esto se irá confirmando en la semana.



En su debut, que fue hace unos días ante O’Higgins de Chile por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, en el mítico estadio La Bombonera, Álvaro Montero tuvo una buena actuación, a pesar de que no fue muy exigido.