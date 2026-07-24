Montero y Villa pasaron la prueba en sus debuts con Boca: así fueron calificados vs O’Higgins

Después de la confirmación por parte de Boca Juniors de los fichajes de Álvaro Montero y de Sebastián Villa, no demoraron mucho en dar de qué hablar y en ser tenidos en cuenta para afrontar un partido oficial, nada más ni nada menos que en la Copa Sudamericana enfrentando a O’Higgins de Chile en el Estadio La Bombonera.

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Ambos jugadores llegaron el sábado a los entrenamientos y el jueves 24 de julio les tocó debutar con Boca Juniors contra O’Higgins. Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarena decidió alinear a los dos futbolistas, junto con Leandro Paredes que recién había disputado la final de la Copa del Mundo ante España.

Como era de esperarse, Álvaro Montero dio seguridad en el arco. No fue muy exigido, pero atajó un remate claro de O’Higgins cuando el partido iba en ceros. Tuvo algunas anticipaciones saliendo del arco y despejando la pelota de las cercanías de la portería.

Por su parte, Sebastián Villa fue determinante en el ataque poniendo en problemas a la zaga defensiva de los chilenos, pero queda claro que al extremo ex Independiente Rivadavia le falta todavía para anotar o asistir. De igual forma, se fue aplaudido de La Bombonera.

LAS CALIFICACIONES DE LA PRENSA ARGENTINA PARA ÁLVARO MONTERO Y SEBASTIÁN VILLA

Era el estreno de los dos colombianos que cumplieron la labor y lo que Rodolfo Arruabarena les pidió durante los 89 minutos que disputó Sebastián Villa y los 90 minutos de Álvaro Montero custodiando el arco ‘Xeneize’. Montero cumplió su labor en la meta, mientras que Villa desbordó y puso en aprietos a los zagueros.

El Diario Olé calificó a los dos jugadores colombianos destacando en el portero sus atajadas, mientras que, en el extremo, su velocidad y su capacidad para desbordar con su habilidad. Los dos recibieron una puntuación de siete.

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Sobre Álvaro Montero, escribieron, “primera gran atajada en Boca y la Bombonera: fue abajo ante un buen zurdazo de Sarrafiore. Antes, había quedado adelantado cuando González definió por encima de él (la pelota quedó en el techo del arco)”. Además, destacaron que no recibió goles en los 90 minutos disputados y una precisión del 67% en sus pases.

Por su parte, de Sebastián Villa reseñaron, “construyó con su velocidad en la izquierda, cada vez que llegó al fondo tiró el centro. Pudo haber encarado él, pero optó por tocar a Merentiel. Centro para Flores en el ST. Tocó para Blanco y casi gol de la Bestia. Arrancó silbado, pero se retiró aplaudido”.

Aparte de irse aplaudido de La Bombonera, Sebastián Villa pidió perdón por los temas judiciales que tuvo en su etapa como jugador de Boca Juniors. La afición lo arropó y reaccionaron por sui salida a los 89 minutos.

LAS RAZONES DEL REGRESO DE SEBASTIÁN VILLA

Juan Román Riquelme siempre ha sido uno de los principales defensores del colombiano en su primera etapa con Boca Juniors. El presidente de la institución dejó claro que lo que importaba era que rindiera en el campo de juego y que lo judicial y extradeportivo pasaba a un segundo plano.

Pese a las polémicas con el fichaje de Sebastián Villa, Juan Román Riquelme afirmó que, “yo soy el presidente, no soy el técnico. Estamos contentos con cada jugador que llega, es para mejorar lo que tenemos. Estamos contentos con Montero, Lozano y Sebastián. Siempre queremos un plantel más competitivo".

Además, sentenció que el nuevo entrenador quería a un delantero y pensaron en Sebastián Villa, “con Sebastián cuando lo tuvimos vivimos momentos raros. Nosotros fuimos claros con él: iba a seguir jugando hasta que hubiera una decisión del juez. Cuando llegó esa decisión dejó de jugar. Él jamás se presentó en otro lugar para sacarle plata a Boca y ahora está muy contento".