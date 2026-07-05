La selección de Noruega hace historia en la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como es bien sabido, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El combinado europeo venció 2 goles a 1 a la selección de Brasil y se metió en los cuartos de final del certamen orbital. En esta instancia, los noruegos se medirán con México o con Inglaterra.

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Las palabras de Haaland

El centro delantero Erling Haaland, que milita en el Manchester City de la Premier League de Inglaterra, marcó los dos tantos de Noruega. Tras el juego, el artillero se pronunció.



“Esto es lo que acostumbra a pasar: si tengo una o dos ocasiones, normalmente acaban en gol. No sé exactamente cómo lo hago, pero es así. La clave es mantener la concentración. Me digo a mí mismo que la oportunidad llegará y, cuando llega, normalmente ya sé en seguida si marcaré o no”, manifestó, sin rodeos.

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La celebración noruega

“Espero que cuando todos los jóvenes que vean esta entrevista sean un poco mayores, consideren que jugar con Noruega es el motivo de orgullo más grande que pueden tener en la vida. Es una cosa absolutamente increíble”, añadió.



Tras el mismo encuentro, el propio Erling Haaland encabezó la celebración de la selección de Noruega. Los jugadores y los hinchas se unieron para llevar a cabo el popular Remo Vikingo.

Noruega hace historia

El video de la popular celebración, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales. El folclore que vive Noruega con sus hinchas es verdaderamente inigualable.



Siguiendo con las declaraciones, Marquinhos también habló. “Lo hemos dado todo, pero nos ha faltado acierto en los momentos en los que era imprescindible tenerlo. El fútbol de hoy es muy igualado porque el nivel está muy equilibrado. Ahora toca aprender la lección, pedir perdón al pueblo de Brasil y aprender de los errores. Las nuevas generaciones tienen cuatro años para trabajar y hacer grandes cosas en el siguiente Mundial”, dijo.









