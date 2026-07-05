La selección de Noruega sigue dando golpes sobre la mesa. El equipo europeo eliminó a Brasil y se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Los noruegos y brasileños se vieron las caras en un cotejo que acaparó la atención de miles de hinchas del deporte rey. El compromiso se llevó a cabo en el estadio de Nueva Jersey, que tuvo una muy buena presencia de hinchas.



En desarrollo...