La selección de Noruega venció 2 goles a 1 a su similar de Brasil por los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Los dos tantos del combinado europeo los marcó el reconocido centro delantero Erling Haaland. El primero llegó de cabeza y el segundo arribó tras un tremendo remate de media distancia.



Justo antes de que se acabara el choque, que se disputó en el estadio de Nueva Jersey, Neymar Jr. apareció para marcar desde el punto penal el único tanto del combinado sudamericano.



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