Tabla de posiciones de la Premier League tras la victoria de Manchester City; presión a Arsenal

Manchester City sigue en carrera por el título de la Premier League de la temporada 2025/2026. Este miércoles 13 de mayo, los ciudadanos le metieron presión al Arsenal al derrotar a Crystal Palace en partido que tenía pendiente del calendario.
Los dirigidos por Pep Guardiola se impusieron con goles Antoine Semenyo, Omar Marmoush y Savinho.
Con esta victoria, Manchester City llegó a 77 puntos y además de mantener la segunda posición le metió presión al Arsenal, que sigue líder de la Premier League con 78 unidades.
Tabla de posiciones de la Premier League
1. Arsenal - 78 puntos
2. Manchester City - 77 puntos
3. Manchester United - 65 puntos
4. Liverpool - 59 puntos
5. Aston Villa - 59 puntos
6. Bournemouth - 55 puntos
7. Brighton - 53 puntos
8. Brentford - 51 puntos
9. Chelsea - 49 puntos
10. Everton - 49 puntos
11. Fulham - 48 puntos
12. Sunderland - 48 puntos
13. Newcastle - 46 puntos
14. Leeds - 44 puntos
15. Crystal Palace - 44 puntos
16. Nottingham Forest - 43 puntos
17. Tottenham - 38 puntos
18. West Ham - 36 puntos
19. Burnley - 21 puntos
20. Wolves - 18 puntos
La disputa por el título continuará en las últimas dos jornadas de la Premier League, en las que Manchester City visitará a Bournemouth y recibirá Aston Villa.
Por otro lado, Arsenal tratará de defender la primera posición jugando con Burnley en condición de local y como visitante con Crystal Palace.
Próximos partidos de Manchester City y Arsenal
Fecha 37
Bournemouth Vs Manchester City
Arsenal Vs Burnley
Fecha 38
Manchester City Vs Aston Villa
Crystal Palace Vs Arsenal