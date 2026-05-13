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Manchester City

Tabla de posiciones de la Premier League tras la victoria de Manchester City; presión a Arsenal

Manchester City le metió presión a Arsenal y sigue en disputa por el título de la Premier League.
Daniel Zabala
Manchester City ganó y le metió presión a Arsenal en la Premier League
Manchester City ganó y le metió presión a Arsenal en la Premier League // AFP

Manchester City sigue en carrera por el título de la Premier League de la temporada 2025/2026. Este miércoles 13 de mayo, los ciudadanos le metieron presión al Arsenal al derrotar a Crystal Palace en partido que tenía pendiente del calendario.

Los dirigidos por Pep Guardiola se impusieron con goles Antoine Semenyo, Omar Marmoush y Savinho.

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Con esta victoria, Manchester City llegó a 77 puntos y además de mantener la segunda posición le metió presión al Arsenal, que sigue líder de la Premier League con 78 unidades.

Tabla de posiciones de la Premier League

1. Arsenal - 78 puntos

2. Manchester City - 77 puntos

3. Manchester United - 65 puntos

4. Liverpool - 59 puntos

5. Aston Villa - 59 puntos

6. Bournemouth - 55 puntos

7. Brighton - 53 puntos

8. Brentford - 51 puntos

9. Chelsea - 49 puntos

10. Everton - 49 puntos

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11. Fulham - 48 puntos

12. Sunderland - 48 puntos

13. Newcastle - 46 puntos

14. Leeds - 44 puntos

15. Crystal Palace - 44 puntos

16. Nottingham Forest - 43 puntos

17. Tottenham - 38 puntos

18. West Ham - 36 puntos

19. Burnley - 21 puntos

20. Wolves - 18 puntos

La disputa por el título continuará en las últimas dos jornadas de la Premier League, en las que Manchester City visitará a Bournemouth y recibirá Aston Villa.

Por otro lado, Arsenal tratará de defender la primera posición jugando con Burnley en condición de local y como visitante con Crystal Palace.

Próximos partidos de Manchester City y Arsenal

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Fecha 37

Bournemouth Vs Manchester City

Arsenal Vs Burnley

Fecha 38

Manchester City Vs Aston Villa

Crystal Palace Vs Arsenal

En esta nota

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