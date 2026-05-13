¿Cuántos y cuáles partidos les restan a Manchester City y Arsenal en la Premier League?

Este miércoles 13 de mayo, por un partido correspondiente a la jornada número 31 de la Premier League de Inglaterra, que había sido aplazado en su momento, se enfrentaron Manchester City y Crystal Palace.



Al ser local el equipo azul de la ciudad de Manchester, el compromiso se llevó a cabo en el Etihad Stadium, que tiene una capacidad para más de 53 mil espectadores. El escenario deportivo tuvo lleno total.

City estaba obligado a ganar

El conjunto que es dirigido por el español Pep Guardiola estaba obligado a ganar para no perderle pisada al Arsenal FC en la carrera por el tan anhelado título. Por esta razón, el juego acaparó la atención de miles de hinchas del deporte rey.



Y bien, el club azul no defraudó. Manchester City terminó ganando 3 goles a 0. Al minuto 32 del primer tiempo, Antoine Semenyo marcó la apertura en el marcador. Al 40, también de la etapa inicial, anotó Omar Marmoush. Al minuto 37 del segundo tiempo, Savinho sentenció la historia.

Muñoz y Lerma, titulares

En el Crystal Palace, es de resaltar, fueron titulares los colombianos Jefferson Lerma (mediocampista) y Daniel Muñoz (lateral derecho). Los cafeteros no pudieron hacer nada para evitar la derrota de su equipo.



Ambos jugadores, de no ocurrir nada extraordinario, estarán con la Selección Colombia de Mayores en lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Tras esta victoria, Manchester City quedó a dos puntos del Arsenal de Mikel Arteta. A ambas escuadras les restan dos jornadas en la presente edición de la Premier League. Un error en un encuentro puede significar perder el tan anhelado título. Al Manchester City le resta verse las caras con Bournemouth y Aston Villa. Al Arsenal, por su parte, le falta medir fuerzas con Burnley y el mismo Crystal Palace.

Tabla de posiciones de la Premier League

1. Arsenal 79 puntos

2. Manchester City 77

3. Manchester United 65

4. Liverpool 59













