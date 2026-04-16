Por la segunda jornada del grupo C de la Copa Conmebol Sudamericana, Millonarios FC de Bogotá se vio las caras con Boston River de Uruguay. El partido se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín.



Aunque no fue el mejor compromiso del equipo azul de la capital del país, este se pudo llevar la victoria por la mínima diferencia. El único tanto del encuentro lo marcó el veterano jugador Carlos Darwin Quintero.



Pero dejando de un lado el duelo y el resultado, en el cotejo se presentó una acción que generó preocupación en los hinchas del conjunto dirigido por el argentino Fabián Bustos.

El video

Antes de que se acabara el primer tiempo, el delantero Rodrigo Contreras tuvo un fuerte choque con su compañero Carlos Sarabia. El argentino salió más lastimado, pues se golpeó de una manera muy fuerte en la cabeza.



Por esta razón, el atacante no pudo salir a jugar al segundo tiempo. Contreras fue retirado en camilla, por fortuna, consciente de lo sucedido. El video del impacto no tardó en hacerse viral a través de las diferentes redes sociales.

Falcao habló

Radamel Falcao García fue el hombre que ingresó por Contreras. Tras el compromiso, el mismo exjugador del Atlético de Madrid de España y Porto de Portugal se pronunció ante los medios de comunicación.



“Eso demuestra que todos estamos comprometidos, tanto los que inician como los que entran en la segunda parte. Carlos (Darwin Quintero) lo demostró; Beckham lo ha hecho en otros momentos. Ha sido positiva la entrada de todos en la segunda parte y han definido el partido”, dijo sobre el triunfo.

Las indicaciones

“Fácil; tratar de jugar por dentro para terminar por fuera y luego finalizar con los dos 9, subir más las líneas y recuperar la pelota en campo contrario, lo que nos permitió tener más volumen de juego, no desgastarnos tanto y atacar nuevamente o en repetidas ocasiones al rival”, añadió sobre las indicaciones de Bustos.



Por último, entre otras cosas más, el histórico atacante de la Selección Colombia de Mayores hizo referencia a la importancia de los tres puntos obtenidos en la Copa Sudamericana.



“Importantísimo poder obtener los tres puntos. Un rival que nos esperó bien y cuando tenía la posesión nos generó peligro por momentos, pero Millonarios controló casi todo el partido; quizá en la segunda parte fuimos más punzantes, generamos las opciones más claras y fue el momento en el que encontramos el gol”, sentenció.