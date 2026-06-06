Este sábado 6 de junio, la selección de Portugal y el combinado de Chile se vieron las caras por un compromiso de carácter amistoso. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Nacional de Lisboa, que contó con una muy buena presencia de hinchas.



Este partido le sirvió a la escuadra portuguesa como preparación para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Portugal, rival de olombia

El conjunto luso, como bien se sabe, hace parte del grupo K del certamen orbital, en el que también está ubicada la Selección Colombia, que es entrenada por el argentino Néstor Lorenzo.



El primer tiempo entre los portugueses y europeos fue entretenido de inicio a fin, aunque eso sí, fue el cuadro el que tuvo casi todas las oportunidades de gol. Portugal no tuvo eficacia para marcar. La etapa inicial finalizó sin tantos.

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2 a 1 final

Pero en el segundo tiempo la historia cambió. La selección de Chile no pudo mantener el cerrojo y Portugal mejoró su eficacia. El conjunto luso, al final, se terminó llevando el triunfo por 2 goles a 1.



Gonçalo Guedes y Bruno Miguel Borges Fernandes marcaron los tantos de la selección de Portugal. Los lusos tuvieron la chance de anotar más tantos, pero no alcanzaron a lograrlo. Lucas Cepeda convirtió la diana austral.

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Portugal sigue su camino firme

Esta victoria, sin lugar a dudas, es un muy buen resultado para la selección de Portugal de cara a lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se dará en los próximos días.



Cristiano Ronaldo, del Al Nassr de la liga de Arabia Saudita y considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, fue titular y jugó los primeros 45 minutos. Por fuera de lugar le anularon un gol.













