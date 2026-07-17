Los dos jugadores que saldrán de Junior; Alfredo Aria tomó decisión

Junior de Barranquilla adelanta los trabajos de pretemporada pensando en el gran objetivo del segundo semestre de 2026, lograr el tricampeonato de la Liga BetPlay y preparar la nómina de cara a la participación en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores de 2027.

A pocos días para el inicio de la competencia oficial este miércoles 22 de julio enfrentando a Barranquilla Fc en el partido de ida de la ronda de octavos de final de la Copa BetPlay, el director técnico Alfredo Arias dio a conocer detalles de la nómina con la que contará.

Dos jugadores saldrán de Junior

El entrenador 'rojiblanco' explicó que desde el inicio de la pretemporada ha trabajo con 27 jugadores, por lo que ya habló con dos futbolistas que no serán inscritos en la lista final de 25.

"En este momento en el plantel tenemos 27 jugadores, tenemos una lista de 25 que nos limita por que vino Ortiz, contamos con Déiber y Francisco. Tenemos 27 jugadores entrenando y tenemos que tomar la decisión de dos jugadores que se van, yo ya hablé con ellos y ya lo sabe, no veo por dónde necesitemos más jugadores", dijo.

Extraoficialmente se ha conocido que los dos jugadores que no serán tenidos en cuenta para el segundo semestre son el lateral izquierdo Jhon Rony Navia y el mediocampista Harold Rivera.

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Navia ha hecho parte de Junior desde la temporada 2024, pero su rendimiento no le ha permitido consolidarse, por lo que se le estaría buscando equipo para el segundo semestre de 2026.

Por otro lado, Harold Rivera no contó con suerte, ya que sufrió una delicada lesión de rodilla, que lo obligó a ser sometido a una cirugía.

Rivera volvió a los trabajos y cumplió con los entrenamientos bajo las órdenes de Alfredo Arias, pero no encontró lugar, teniendo en cuenta jugadores como Juan David Ríos, Fabián Ángel y Guillermo Celis demostraron un alto nivel.

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Junior no hará más fichajes

En rueda de prensa, Alfredo Arias explicó que tras la salida de Jhomier Guerrero el club no buscará otro lateral derecho y tampoco tiene en mente realizar alguna nueva incorporación.

"Nosotros hace 17 días estamos entrenando, somo el equipo bicampeón, prácticamente con el mismo grupo entrenando hace 17 días y no va a venir otro lateral, no tenemos presupuestado que venga otro lateral", agregó.