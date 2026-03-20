Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego del triunfo de Medellín contra Junior

Independiente Medellín derrotó 2-0 a Junior FC este jueves 19 de marzo en el estadio Atanasio Girardot, en juego correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I, y con ello volvió a meterse en la conversación por un lugar entre los ocho mejores del campeonato.

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El triunfo le permitió al cuadro antioqueño llegar a 13 puntos en la tabla de posiciones, una cifra que todavía lo mantiene por fuera de la zona de clasificación, pero que lo deja con opciones matemáticas y deportivas de pelear por un cupo a la próxima fase del torneo.

Así las cosas, el DIM sigue con vida en la Liga BetPlay, pese a que se debe tener en cuenta que todavía hay varios partidos pendientes de jornadas anteriores, por lo que la tabla seguirá moviéndose en los próximos días y semanas.

Junior, por su parte, se quedó con 19 unidades y perdió la posibilidad de pelear por el liderato, en una fecha en la que varios equipos aprovecharon para seguir sumando y apretar la lucha tanto por la parte alta como por los puestos de clasificación.

Cabe recordar que, según lo previsto para este semestre, la próxima fase del campeonato no será cuadrangulares, sino playoffs, de modo que cada punto empieza a tomar un valor aún mayor en la recta decisiva de la fase regular.

De momento, Nacional sigue liderando con 24 puntos y mejor diferencia de gol que Deportivo Pasto, que también suma 24 unidades. Más atrás aparecen Once Caldas con 23 e Internacional de Bogotá con 21, en una tabla que continúa bastante apretada.

Luego se ubican Bucaramanga, Tolima y Junior con 19 puntos, mientras que América de Cali y Millonarios tienen 17. Cali aparece con 16, Llaneros con 15 y Águilas Doradas también con 15, aunque varios de estos clubes todavía deben partidos.

Más abajo se encuentran Fortaleza con 14 puntos, Medellín con 13 y Santa Fe con 12, por lo que el cuadro antioqueño aún tiene margen para acercarse al lote de clasificación si logra aprovechar sus juegos pendientes y sostener una racha positiva.

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Liga BetPlay - tabla de posiciones

*Nacional – 24 pts (+14) Pasto - 24 (+4) Once Caldas – 23 Internacional de Bogotá – 21 *Bucaramanga – 19 (+10) *Tolima – 19 (+6) Junior – 19 (-1) **América – 17 (+7) Millonarios – 17 (+6) Cali – 16 Llaneros – 15 (+1) **Águilas Doradas – 15 (+1) Fortaleza – 14 *Medellín – 13 *Santa Fe – 12 Jaguares – 10 *Alianza – 8 Cúcuta – 7 (-9) *Chicó – 7 (-10) *Pereira – 5

*Los asteriscos marcan la cantidad de partidos pendientes por equipo.

Eso sí, la jornada 12 todavía no termina, pues queda pendiente el compromiso entre Águilas Doradas y América de Cali, programado para este viernes 21 de marzo en el estadio Cincuentenario de Medellín, un resultado que también podría provocar nuevos movimientos en la tabla de posiciones.