El semestre del Deportivo Independiente Medellín terminó con la final de la Copa BetPlay en la que no pudieron levantar un título a lo largo del año. Sin embargo, las buenas sensaciones que dejaron en los dos torneos de la Liga, permitieron que el club ‘Poderoso’ clasificara para la fase previa de la Copa Libertadores.

Segundos en la tabla de reclasificación, lograron entrar a la Copa Libertadores en donde tendrán que jugar la segunda fase y la tercera para poder entrar en la fase de grupos. El sorteo de las instancias preliminares dejó a Medellín emparejados con el Liverpool de Uruguay, y si pasan esa serie, enfrentarán a Guaraní o a un club que venga de la primera ronda.

Esta sería la primera ocasión en la que se medirán con el Liverpool de Uruguay un equipo que logró sellar su primer título recientemente con una época dorada de Jorge Bava que ganó cinco trofeos con el club charrúa. No obstante, anteriormente ya se había medido con equipos uruguayos, nada más ni nada menos que contra Peñarol y Nacional.

EL HISTORIAL DEL DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN CON EQUIPOS URUGUAYOS

Este rival será su quinto enfrentamiento con un equipo de Uruguay. Ha tenido que medirse nada más ni nada menos que contra Peñarol que fue el primero y Nacional que fue el último. Además, Defensor Sporting y Racing de Montevideo. El saldo ha sido de dos victorias, tres empates y tres derrotas.

Medellín puede darse el lujo de haberle ganado en el primer partido contra uruguayos a Peñarol, y también en el último enfrentamiento contra equipos charrúas, superó a Nacional.

La historia arranca en 2009 cuando Peñarol probó la suerte de Medellín en una fase previa de la Copa Libertadores. Los medellinenses dieron el golpe superando al ‘Carbonero’ nada más ni nada menos que con un 4-0 en el Atanasio Girardot con tres goles de Jackson Martínez y uno de Iván Corredor. En Montevideo empataron sin goles.

Bajo ese panorama, la historia empezó de buena forma contra un gigante de América como Peñarol. Ese fue el punto de partida y en esa misma edición tuvieron que enfrentarse con Defensor Sporting. Un 0-0 en Medellín y un 4-3 a favor de los charrúas en la vuelta.

En aquella edición, se midieron con Sao Paulo, Defensor Sporting y América de Cali, pero, infortunadamente, los dos clubes colombianos quedaron eliminados en la fase de grupos. Sin embargo, el historial seguía parejo entre Medellín y los equipos uruguayos.

Un año después lidiaron con Racing de Montevideo. El empate continuó apareciendo en el marcador y en el historial del Medellín contra los charrúas. Fue una igualdad sin anotaciones y en Uruguay cayeron por la mínima diferencia. En dicha Libertadores volvieron a quedar eliminados enfrentando a Palmeiras, Racing y Cerro Porteño.

Todo inició con Peñarol y acabó con Nacional en la Copa Libertadores de 2023. Enfrentaron al ‘Bolso’ primero en Montevideo con una derrota de 2-1 y con ese mismo marcador, pero a favor de los medellinenses se quedaron con la victoria de local. Tampoco pudieron clasificar a las fases finales, pues, fueron terceros y tuvieron que jugar la Copa Sudamericana.

Esta será una nueva edición de un enfrentamiento entre el Deportivo Independiente Medellín contra Liverpool de Uruguay. Buscan sellar la cuarta victoria ganando los dos partidos y superando el número de derrotas que tienen en este momento en el historial.