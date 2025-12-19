Durán no ve una: Fenerbahce le pone una dura advertencia

Se viene el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá y la Selección Colombia tiene que elegir a los delanteros ideales para intentar llegar lejos en la cita orbital. Jhon Jáder Durán sueña con regresar al combinado nacional, pero necesita de varios aspectos para poder meterse dentro de la lista oficial de 26 jugadores.

Vea también: Luis Díaz se sinceró en Alemania: "La verdad es que..."

La cabeza le ha jugado una mala pasada en el Al Nassr y en el Fenerbahce. También se habló de problemas internos dentro de la Selección Colombia con Néstor Lorenzo y con Jhon Durán que siempre han sido desmentidos. Las lesiones tampoco le han permitido regresar a una convocatoria.

Poco a poco ha venido regresando a la nómina del Fenerbahce con escasos minutos dentro del campo de juego, pero es una señal para pensar en su vuelta a una convocatoria de la Selección Colombia. Sin embargo, el problema sigue siendo el mismo: la actitud. El equipo turco volvió a mandar una advertencia para el delantero antioqueño.

LA NUEVA ADVERTENCIA QUE LE PONEN A JHON JÁDER DURÁN

Jhon Jáder Durán ha recibido expulsiones torpes en el Fenerbahce, una de ellas en la UEFA Europa League después de entrar en los últimos minutos al campo de juego. Todo esto va de la mano con la necesidad que tiene el jugador de cambiar su actitud dentro de la cancha.

Le puede interesar: Gamero confirmó más refuerzos para Cali y aclaró los objetivos para 2026

En el último partido ante el Konyaspor, Jhon Jáder Durán fue sustituido en el segundo tiempo, y su actitud cuando dejó el gramado no fue la mejor condicionándolo cada vez más. Doménico Tedesco lo esperó para darle la mano y el colombiano le negó el saludo para con su entrenador.

Tras estos hechos con el entrenador italiano, Jhon Jáder Durán quedó en el ojo del huracán y fue el mismo presidente del Fenerbahce que tomó la palabra para quejarse sobre el atacante antioqueño. Sadettin Saran afirmó que, “es natural que quieras jugar. Sin embargo, debes controlar tu temperamento, de lo contrario perjudicarás al equipo. Tienes que mantener la calma”.

Esta no es la primera ocasión en la que le llaman la atención por su actitud dentro del campo de juego. En el Aston Villa, Al Nassr y ahora en el Fenerbahce le han hecho saber que debe trabajar la cabeza para poder afianzarse dentro de un equipo.

Después de estas quejas del presidente, habrá que esperar qué decisiones toma Doménico Tedesco en el siguiente encuentro del Fenerbahce cuando visiten al Eyüpsport. El partido será el sábado 20 de diciembre. La actitud en la cancha puede condicionarlo frente a las próximas titularidades o hasta complicarlo con su futuro tanto en selección como en clubes.

Lea también: Miguel Ángel Borja no jugará en Boca; ya tiene equipo

Su contrato con el Fenerbahce es de un año y luego debería regresar a Al Nassr en donde tampoco generó un buen espacio junto con sus compañeros, especialmente con Cristiano Ronaldo. Si sale del cuadro turco, seguramente tendrá que cambiar de equipo al perder confianza en el elenco saudí.