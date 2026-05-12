En las horas de la tarde-noche de este lunes 11 de mayo, Deportivo Cali se enfrentó con Atlético Bucaramanga por la segunda jornada del grupo A de la Copa BetPlay. El duelo se llevó a cabo en el estadio del equipo del Valle del Cauca.

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Cali ganó bien

En el papel, se esperaba un compromiso entretenido de inicio a fin, con oportunidades y goles para ambos equipos. Sin embargo, aunque no fue un mal cotejo, no salió como se aguardaba en la previa.



Deportivo Cali, al ser local y contar con todo el apoyo de su gente, supo hacer respetar su casa y terminó ganando por 2 goles a 0. Fue, sin lugar a dudas, un triunfo categórico para los dirigidos por el venezolano Rafael Dudamel.

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Bucaramanga no pudo hacer daño

Atlético Bucaramanga, aunque lo intentó, no pudo mostrar un buen fútbol y por esto no pudo responder de la mejor manera posible. El equipo leopardo se regresa al territorio santandereano con las manos vacías.



Con este resultado, Deportivo Cali llegó a la segunda casilla de la tabla de posiciones del grupo A con tres puntos. Atlético Bucaramanga es líder con las mismas unidades por tener mejor diferencia de gol.

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Equipos de la A y de la B

La Copa BetPlay, como bien se sabe, reúne a todos los equipos de la primera división del fútbol profesional colombiano y a los de la segunda categoría. Algunos clubes ya están instalados en la siguiente ronda del torneo. Alianza FC, Boca Juniors de Cali y Real Santander también hacen parte de este grupo.



Es importante resaltar que Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali están disputando la fase de grupos de la Copa BetPlay porque no clasificaron a la liga colombiana del primer semestre del año.











