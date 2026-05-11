Bucaramanga rompería el mercado de fichajes con la llegada de un mexicano

Atlético Bucaramanga quiere ponerle fin a la crisis deportiva que vivió en el transcurso del semestre de apertura reforzando su plantilla de jugadores para el cierre de la temporada 2026, en especial en una zona que quedó bastante vulnerable como lo es la portería tras la salida de Aldair Quintana.

El conjunto 'leopardo' no pasó por su mejor momento y comenzó a tomar medidas al respecto, comenzando con la salida de Leonel Álvarez, aunque esta aún no se ha hecho oficial, y ahora con el mercado de fichajes, en donde ya tendrían a su primer fichaje, el arquero mexicano, Miguel Ortega.

Bucaramanga encontró finalmente al reemplazo de Aldair Quintana

Bucaramanga se empezó a "desboronar" con la salida de Aldair Quintana, el cual tuvo una despedida estelar en y llegó a Quito, Ecuador para jugar con Independiente del Valle, siendo esta su primera prueba internacional y en donde le ha ido bastante bien.

El conjunto 'leopardo' siguió cayendo luego de haber decidido no contar más con Leonel Álvarez tras una serie de malos resultados en el "todos contra todos" de la Liga Betplay y con la eliminación de la Copa Sudamericana, aunque por el momento no se ha hecho oficial, ya que hay algunos contratiempos con las cláusulas de contrato que habían.

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Ahora las directivas del club piensan en la reestructuración de la institución desde el banquillo técnico, el cual podría llegar a estar encabezado por Pablo Peirano, estratega uruguayo y viejo conocido del FPC, pero también en la plantilla de jugadores con la futura llegada de Miguel Ortega.

El guardameta mexicano de 31 años arribó a la Liga Betplay en el semestre de clausura para jugar con Llaneros, equipo en donde tuvo destacadas actuaciones, lo que hizo que Bucaramanga se fijara en él y se empezaran a llevar a cabo negociaciones, tal como lo confirmó el propio Ortega en el VBAR, aunque todavía no hay nada consolidado.

¿Cómo le fue a Miguel Ortega en Llaneros?

El mexicano llegó desde la Liga MX jugando con Xolos de Tijuana con pocos minutos, pero en Llaneros se convirtió rápidamente en titular, habiendo completado 34 partidos y casi 3.000 minutos dentro del terreno de juego en donde recibió 37 anotaciones.

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Presidente de Bucaramanga confirmó que negocian a Pablo Peirano

La mesa directiva del equipo, encabezada por Óscar Junior, presidente de la institución, no dejan de trabajar en hallar pronto a un reemplazo para Leonel y uno de los principales candidatos es Pablo Peirano, tal como lo confirmó el propio directivo recientemente.