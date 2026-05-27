Tres equipos colombianos tuvieron acción este martes 26 de mayo por los torneos internacionales de la Conmebol. La última fecha de la fase de grupos se juega y se disputará esta semana.



Uno de los clubes que fue protagonista fue el Deportivo Independiente Medellín, que por la sexta jornada del grupo A se vio las caras con Estudiantes de La Plata en condición de visitante.

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El duelo se disputó en suelo gaucho

Al ser local el conjunto argentino, el encuentro se llevó a cabo en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, que tuvo una muy buena presencia de hinchas. El choque también acaparó la atención de cientos de amantes del deporte rey en diferentes lugares del continente.



Deportivo Independiente Medellín llegó a este compromiso con un muy buen panorama para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El empate o la victoria le bastaban para conseguir el objetivo.

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A los argentinos solo les servía el triunfo

Por su parte, Estudiantes de La Plata solo podía ganar para continuar en el torneo de clubes internacional más importante de esta parte del mundo. La igualdad o la derrota lo mandaban al repechaje de la Copa Conmebol Sudamericana.



Y bien, tras un compromiso apretado e intenso de inicio a fin, Estudiantes de La Plata, casi que al último minuto del partido, se llevó la victoria por la mínima diferencia. Mikel Amondarain marcó el único tanto del juego.

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1 a 0 final

Con este resultado, el equipo argentino se metió en los octavos de final de la Copa Libertadores de América, mientras que Independiente Medellín se fue al repechaje de la Copa Sudamericana.



Flamengo quedó líder con 16 puntos, Estudiantes de La Plata terminó segundo con 9 puntos, Deportivo Independiente Medellín fue tercero con 7 y Cusco FC acabó último con una unidad.



