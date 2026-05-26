Amaranto Perea contó detalles de su llegada a Medellín; idea de juego y decisión con jugadores

Deportivo Independiente Medellín sorprendió este martes 26 de mayo al anunciar a Luis Amaranto Perea como nuevo director técnico para el segundo semestre de 2026 y por los próximos dos años.

En el comunicado oficial se explicó, además, que Perea estará acompañado por Breiner Clemente Castillo y Giovanny Andrés Ruiz Ospina como asistentes técnicos, mientras que Juan Camilo Quintero y Jorge Luis Salazar Martínez se desempeñarán como preparadores físicos.

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Amaranto contó cómo se dio su llegada al Medellín

En diálogo con La Fm Más Fútbol, Luis Amaranto Perea contó detalles de cómo se dio el diálogo para convertirse en nuevo director técnico de Medellín.

"Es un sueño, todo se dio de forma muy rápida. Con el presidente Daniel Ossa hablamos hace 10 días. Ellos me hacen la invitación, evidentemente me esperaban hasta después del Mundial, me proponen que deje a mi gente adelantando y yo vaya tranquilo al Mundial, era una condición mínima", dijo.

Perea estará concentrado en el Mundial

Teniendo en cuenta que es uno de los asistentes de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, Amaranto Perea quiso dejar claro que su mente y enfoque está en la Copa del Mundo.

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"Quiero para tranquilidad de todo el mundo decir que estoy enfocado en la Selección Colombia, pero cuando acabe el Mundial me enfocaré al 100% en mi nuevo club", afirmó.

Perea recibió el permiso de Néstor Lorenzo

El nuevo director técnico de Medellín aclaró que desde hace algunos días ha hablado con Néstor Lorenzo la posibilidad de reanudar su carrera como entrenador en propiedad.

"Con Néstor hace mucho tiempo hemos hablado de la intención de volver a ser entrenador, pero estar en la Selección como ayudante de Néstor me ha hecho crecer mucho. Antes de darle el sí a Medellín lo habíamos hablado, también con la Federación. Dimos los pasos adecuados para poder aceptar la relación que hoy tenemos con el Medellín. Hemos hecho las cosas bien y creo que es lo mejor", explicó.

Conoce la plantilla de Medellín

"Conozco la plantilla de Medellín, estando en Federación nos dedicamos a conocer todos los clubes y los jugadores. Sé que la situación del Medellín es confusa y compleja, he vivido en mis inicios como jugador situaciones parecidas y la gente del Medellín cuando el equipo empiece a demostrar el amor que se le pide van a volver, no me queda ninguna duda. Vamos a hacer un análisis y las decisiones que vamos a tomar serán después del Mundial", dijo.

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Idea de juego

Finalmente, Amaranto Perea habló de la idea de juega que pretende implementar, pero también es consciente que debe adaptarse a los jugadores.

"Uno tiene una idea en la cabeza, que una idea con la que se identifica ,pero se puede modificar dependiendo de las características de los jugadores. Lo más importantes es analizar si es un equipo que se parece a lo que se han visto en otras etapas mías o lo que hoy es la Selección Colombia o un mix de todo. Uno sueña con lo que tiene en la cabeza, pero hay que adaptarse para trabajar con lo que se tiene y llegar al ideal. Hoy solo pienso en dejar buenas sensaciones en el momento en el que me toque y que a afición empiece a creer", afirmó.