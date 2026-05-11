En las horas de la tarde de este lunes 11 de mayo, en el estadio Atanasio Girardot, Deportivo Independiente Medellín se vio las caras con Fortaleza de Bogotá por la segunda fecha del grupo C de la Copa BetPlay.

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Los integrantes del grupo

En este grupo también figuran Cúcuta Deportivo, Orsomarso y Leones. Como bien se puede notar, el grupo C está conformado por tres equipos de la primera división y dos de la segunda categoría.



El compromiso terminó por la mínima diferencia a favor del equipo que es dirigido, de manera interina, por Sebastián Botero. Al minuto 12 del primer tiempo, el mediocampista defensivo Didier Moreno marcó el único tanto del juego.

Expulsados en Forta

Es importante resaltar que los jugadores Kevin Balanta y Andrés Arroyo, ambos de Fortaleza, vieron doble tarjeta amarilla y por esta razón, al 90 y al 90+4, se fueron expulsados del terreno de juego.



Con este resultado, Fortaleza se mantiene líder de la zona con tres puntos y Medellín es segundo con la misma cantidad, pero con menor diferencia de gol. Cúcuta Deportivo es tercero con una unidad, Orsomarso cuarto también con una y sin puntos aparece Leones sin puntos.

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Juego cancelado

Esta victoria le viene muy bien al Deportivo Independiente Medellín, que, hace unos días, no pudo disputar la totalidad de un partido por Copa Libertadores de América ante Flamengo de Brasil.



El duelo, que se llevó a cabo también en el estadio Atanasio Girardot, no pasó del segundo minuto porque los hinchas, con actos violentos, lo impidieron. Los jugadores de ambos clubes fueron trasladados a los camerinos y luego el juego fue cancelado.



