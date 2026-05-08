Independiente Medellín emitió comunicado oficial tras lo acontecido en el partido ante Flamengo

Deportivo Independiente Medellín emitió este viernes 8 de mayo un comunicado oficial luego de los graves incidentes ocurridos durante el partido frente a Flamengo por la cuarta fecha de la Copa Libertadores, encuentro que terminó siendo cancelado por decisión de la Conmebol tras los desórdenes registrados en el estadio Atanasio Girardot.

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Medellín se pronunció tras el partido ante Flamengo

A través del documento publicado en sus canales oficiales, el cuadro antioqueño aseguró que comprende “la frustración de la hinchada” y manifestó respeto por las opiniones de los aficionados, aunque dejó claro que estos deben expresarse “dentro del marco de la sana convivencia”.

El club también agradeció a los aficionados que abandonaron el estadio de manera pacífica luego de la orden de evacuación. “Agradece a los aficionados que acataron de manera tranquila la evacuación del estadio y su buen comportamiento, aún en medio de sus inconformidades”, señaló el DIM en uno de los apartados del comunicado.

Además, Independiente Medellín aprovechó el pronunciamiento para ofrecer disculpas tanto a su afición como a la delegación brasileña. En ese sentido, destacó el comportamiento mostrado por los seguidores, jugadores y directivos de Flamengo durante los hechos registrados en Medellín.

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“Lamenta que una fiesta deportiva internacional se haya visto afectada por comportamientos que van en contra del espíritu del fútbol”, expresó igualmente la institución antioqueña, en referencia a la invasión, lanzamiento de objetos y uso de pólvora que se presentó apenas al minuto dos del compromiso.

En el mismo comunicado, el club rechazó de manera contundente los hechos vandálicos registrados dentro del escenario deportivo. “Rechaza de manera categórica los actos vandálicos y los daños a las instalaciones del Estadio Atanasio Girardot, comportamiento que no representa a la hinchada de la institución”, agregó el equipo rojo de Antioquia.

De igual manera, el DIM confirmó que trabajará junto con las autoridades para identificar a las personas involucradas en los incidentes que terminaron provocando la cancelación oficial del partido por parte de la Conmebol. Según explicó la institución, ya se iniciarán las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El comunicado también hizo un llamado a la responsabilidad colectiva, recordando el impacto que este tipo de situaciones generan sobre la imagen del club, de la ciudad y del fútbol colombiano. “Este tipo de situaciones no afectan a individuos aislados, sino a la institución, a la ciudad y al espectáculo del fútbol en general”, expresó el texto.

Finalmente, Independiente Medellín informó que en los próximos días dará a conocer las decisiones que tomará frente a la situación actual del club, mientras se mantiene la expectativa por las posibles sanciones que impondrá la Conmebol tras la cancelación definitiva del compromiso ante Flamengo por Copa Libertadores.

Comunicado completo del DIM tras lo sucedido ante Flamengo