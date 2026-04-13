Copa BetPlay 2026: Dimayor confirmó el torneo internacional al que irá el campeón

La temporada 2026 en el Fútbol Profesional Colombiano sigue dando de qué hablar tras los movimientos que se dieron a lo largo del mercado de fichajes, las estrellas que llegaron a reforzar al FPC y porque poco a poco se empieza a hablar de los candidatos a los títulos de las competencias que se jugarán a nivel local.

La Liga Betplay 2026 de clausura está a punto de llegar a su fin y junto con ello se conocerá a un nuevo campeón, pero de igual manera se dará a inicio a un nuevo certamen, la Copa Betplay, un certamen de gran exigencia también tomando en cuenta que participarán los equipos de ambas divisiones y en donde está en disputa un puesto a torneo internacional para 2027.

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Dimayor confirmó cupo a la Copa Sudamericana para el campeón de la Copa Betplay

La Copa Betplay regresa en una nueva edición cargada de grandes expectativas por parte de los equipos e hinchas de ambas divisiones del Fútbol Profesional Colombiano, además de ser una gran oportunidad para que los cuerpos técnicos vayan rotando sus nóminas y empiecen a darle minutos a todos los jugadores.

Dimayor encendió la ilusión al dar a conocer el respectivo reglamento que se implementará en este nuevo certamen, en donde justamente se habla sobre el formato que se llevará a cabo para contar con los 36 equipos afiliados, los horarios, boletería, pero también premios, en donde se habla de la remuneración económica y el cupo que otorga a la Copa Sudamericana.

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Según se dio a conocer en el reglamento, el ganador de la Copa Betplay 2026 recibirá un reconocimiento económico, equivalente al rubro total entregado como premio en la Superliga Betplay, el cual correspondería a un total de $670 millones de pesos.

A este premio monetario se suma también la oportunidad de participar en la Copa Sudamericana 2027 como (Colombia N°1), siempre y cuando participe en la División Principal (LIGA BETPLAY DIMAYOR) organizada por la DIMAYOR en el año 2027.

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¿Cuándo inicia la Copa Betplay 2026?

A pesar de haberse hecho oficial ya el reglamento de la Copa Betplay, no se confirmó cuándo iniciará de manera oficial el certamen, pero se estima que sea para las primeras semanas del mes de mayo, tomando en cuenta que las primeras fases se jugarán con los 12 eliminados de la primera fase de la Liga Betplay, la cual también ya esta a punto de llegar a su fin.

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Sistema de competencia de la Copa Betplay

▪ Fase 1A COPA BETPLAY DIMAYOR 2026

▪ Fase 1B COPA BETPLAY DIMAYOR 2026

▪ Fase II – Octavos de Final COPA BETPLAY DIMAYOR 2026

▪ Fase III - Cuartos de Final COPA BETPLAY DIMAYOR 2026

▪ Fase IV - Semifinales COPA BETPLAY DIMAYOR 2026

▪ Fase V - Final COPA BETPLAY DIMAYOR 2026