Este jueves 11 de junio se llevó a cabo el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se organiza en Estados Unidos, Canadá y México. Hubo triunfo en la apertura del certamen orbital.

México ganó 2 a 0

La selección de México se impuso 2 goles a 0 ante su similar de Sudáfrica por la primera jornada del grupo A. Corea del Sur y República Checa también integran esta zona.



“De local, ante un estadio repleto, que volvía a brillar en la Copa Mundial luego de las ediciones de 1970 y 1986, México se hizo cargo del debut en la edición que se disputa en Norteamérica. El equipo de Javier Aguirre venció con claridad a Sudáfrica en el comienzo del Grupo A, que también integran República de Corea y Chequia”, señaló la FIFA tras el duelo.

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México empezó con pie derecho

“México comenzó el partido con una presión alta que muy pronto le dio resultados. A los 9 minutos, una recuperación cerca del área sudafricana derivó en el gol de Julián Quiñones, con un remate que se metió entre las piernas del portero Williams. A los 67 minutos, Raúl Jiménez estiró la ventaja con un cabezazo luego de recibir un centro perfecto desde la izquierda de Alvarado”, añadió.



Julián Quiñones, colombiano que se nacionalizó mexicano, marcó el primer gol de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El estadio Azteca celebró a rabiar el primer tanto del equipo.

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México, a un paso de avanzar a la siguiente ronda

“México se mantiene invicto en sus últimos ocho partidos de apertura de Mundiales, con seis victorias. Derrotó a República de Corea 3-1 en Francia 1998, a Croacia 1-0 en Corea/Japón 2002 y a Irán 3-1 en Alemania 2006, antes de empatar 1-1 con la anfitriona Sudáfrica en 2010. México volvió a la senda de la victoria con triunfos 1-0 sobre Camerún en Brasil 2014 y Alemania. Posteriormente, empató sin goles con Polonia en Catar 2022”, sentenció la FIFA, entre otras cosas más.



La selección de México, al ser uno de los equipos anfitriones de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, está en la obligación de ser protagonista del certamen. Con esta victoria, casi asegura su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

