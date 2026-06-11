La selección de México y su similar de Sudáfrica abrieron el camino en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en el país azteca, en Estados Unidos y en Canadá.

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El primer partido de la Copa

Este duelo correspondió a la primera jornada del grupo A. En esta zona también están ubicadas las selecciones de República Checa y Corea del Sur. Europeos y asiáticos se enfrentarán en las horas de la noche de este jueves 11 de junio.



“A continuación, la atención se trasladará a Guadalajara, donde estarán representadas Asia y Europa, ya que la República de Corea se enfrentará a una República Checa que aún se encuentra eufórica tras su éxito en la repesca de la UEFA”, dice la FIFA.

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2 a 0 ganó México

El partido, que se llevó a cabo en el estadio Azteca y que estuvo a reventar, terminó 2 goles a 0 a favor del combinado mexicano. Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron los únicos tantos del duelo.



Julián Quiñones, cabe mencionar, es colombiano, pero se nacionalizó hace un tiempo mexicano. El atacante que juega en la liga de Arabia Saudita marcó el primer tanto de esta Copa del Mundo.

Tres rojas se mostraron

Dejando de lado lo que fue el resultado, el compromiso, a nivel físico, tuvo mucho roce, al punto de que tres jugadores se fueron expulsados. Dos de la selección de Sudáfrica y uno de México.



Yaya Sithole, al minuto 49, vio la roja. Al 84, Themba Zwane también se fue del terreno y al 90+2 César Montes vio la tarjeta colorada. El juez central brasileño Wilton Sampaio estuvo firme en sus decisiones.