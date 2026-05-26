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Cinco goles sacudieron la final del Torneo BetPlay: así quedó el Real Cartagena vs. Envigado

El compromiso de ida ha acaparado la atención de miles de amantes del FPC.
Carlos Cañas
Cartagena vs Envigado.
Cartagena vs Envigado. // @RealCartagena/@EnvigadoFC

Este lunes de mayo, se llevó a cabo el partido de ida de la gran final del primer torneo de la segunda categoría del fútbol profesional colombiano. El primer tiempo estuvo más que entretenido.

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Partido entretenido de inicio a fin

Real Cartagena y Envigado FC se vieron las caras en el estadio Jaime Morón. Los hinchas del conjunto cartagenero asistieron al escenario deportivo con toda la ilusión de que su equipo se llevara el triunfo.

Pero las cosas no empezaron de la mejor manera posible para el conjunto dueño de casa, esto porque el equipo naranja del departamento de Antioquia dio el primer golpe al minuto 34.

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Miguel Marulanda fue figura

Miguel Marulanda buscó la pelota por el carril central, la controló con un toque de suerte y mandó la esférica a guardar. Todos los hinchas del Real Cartagena quedaron en silencio tras el tanto.

Pero el Real no se quedó tranquilo y salió a buscar el empate, y bien, lo consiguió, después de que el delantero Fredy Montero, al minuto 43, apareciera para convertir el 1 a 1. Todo fue alegría en el estadio. El compromiso de la ida, en el primer tiempo, quedó igualado.

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3 a 2 ganó Envigado

La etapa complementaria empezó de una muy buena manera, esto porque Fredy Montero, tras un pase largo, volvió a figurar para marcar un verdadero golazo. 2 a 1 a favor de Real Cartagena.

Pero la alegría no les duraría mucho a los hinchas del Real Cartagena, esto porque Miguel Marulanda, en dos oportunidades más, volvió a marcar. Al minuto 68, el joven centro delantero puso el duelo 3 a 2. El compromiso, al final, terminó con este último marcador.






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