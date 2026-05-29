Este jueves 28 de mayo, Junior de Barranquilla visitó a Palmeiras de Brasil por la sexta y última jornada del grupo F de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes internacional más importante de esta parte del mundo.



En el papel, el equipo favorito para llevarse el triunfo era el equipo brasileño, que tiene una de las mejores nóminas del continente y que es probable que llegue hasta la gran final del torneo.

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El marcador final

Y bien, lo que se esperaba en el papel terminó sucediendo. Palmeiras de Brasil ganó de local 4 goles a 1. El mediocampista ofensivo colombiano Jhon Arias marcó dos de los tantos. Los otros fueron convertidos por Allan y Andreas Pereira.



El argentino José Manuel Alberto López, convocado al Mundial de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, fue una de las grandes figuras en el equipo verde. Hizo una tremenda dupla con Jhon Arias.

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Muriel anotó para Junior

Para el Junior de Barranquilla, que jugará en los próximos días la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año ante Atlético Nacional de Medellín, marcó Luis Fernando Muriel.



Tras el compromiso, como era de esperarse, se presentaron muchas reacciones. Una de las personalidades que se pronunció al respecto fue el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez.

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Las palabras de CAV

El reconocido periodista hizo referencia a la línea de cinco del Junior. “Mientras más defensores meten, peor se defienden. Lo del Junior es repetido, de toda la temporada. Hoy López, qué jugador, solito se los comió vivos. Y Jhon también pintó cara, la verdad, la sacaron barata”, dijo, sin rodeos.

Junior de Barranquilla no pudo clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América y tampoco pudo avanzar al repechaje de la Copa Conmebol Sudamericana. Lo anterior se tilda de fracaso total a nivel internacional.















