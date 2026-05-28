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Nacional entrega detalles para enfrentar a Junior en la final de ida de Liga

El equipo paisa dejó en las semifinales al Deportes Tolima.
Carlos Cañas
Atlético Nacional.
Atlético Nacional. // @nacionaloficial

Atlético Nacional de Medellín se sigue preparando para lo que será la gran final de ida de la liga colombiana del primer semestre del año ante Junior de Barranquilla. En el estadio Romelio Martínez será el primer duelo.

El conjunto antioqueño entregó detalles de la práctica adelantada de este jueves 28 de mayo. La final de ida de la gran final, cabe mencionar, se va a llevar a cabo el próximo martes 2 de junio.

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Los detalles verdes

Atlético Nacional realizó su entrenamiento matutino en la Sede Deportiva de Guarne, concentrados en la preparación del partido de ida de la final de Liga”, señaló el club a través de su plataforma digital.

Es importante destacar que Atlético Nacional de Medellín no contará en las finales con el atacante Dairon Asprilla y el lateral izquierdo argentino Milton Casco. Ambos son baja por lesión.

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La práctica de este jueves

El equipo dirigido por Diego Arias inició la jornada en el Centro de Alto Rendimiento con ejercicios de fortalecimiento muscular. Posteriormente, en campo, los jugadores desarrollaron rondos introductorios para dar apertura a la sesión, además de trabajos enfocados en la posesión de balón y trabajos de finalización de jugadas”, añadió el club.

“La escuadra Verdolaga mantiene su mente puesta en llegar de la mejor manera al primer compromiso de la final, confiando en el acompañamiento de nuestra hinchada en la ciudad y en todo el país”, terminó el club.

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La diferencia entre clubes

Mientras el equipo dirigido por Diego Arias adelanta prácticas previo al partido de ida de la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año, Junior de Barranquilla enfrentó este jueves a Palmeiras de Brasil por la Copa Libertadores de América.

El club de Alfredo Arias jugó de visita y no pudo derrotar a su rival. Junior de Barranquilla no pudo clasificar ni a los octavos de final de la Copa Libertadores de América ni al repechaje de la Sudamericana.

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