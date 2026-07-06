España se enfrentó con Portugal este lunes 6 de julio por los octavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



En un cotejo entretenido e intenso de inicio a fin, el conjunto español obtuvo la victoria por la mínima diferencia. Minutos antes del final del encuentro, Mikel Merino apareció para marcar el único tanto.

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CR7 se despide de los mundiales

“España vuelve 16 años después a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA. El cuadro de Luis de la Fuente fue de menos a más ante Portugal y terminó encontrando la victoria en el 90 con un gol de Mikel Merino a pase de un Ferran Torres que se reivindica con buenos minutos. Rodri Hernández fue escogido mejor jugador del partido: El Balón de Oro hizo su mejor partido de la Copa Mundial 2026, dominando la batalla del centro del campo”, reseñó la FIFA tras el choque.



“Como en Sudáfrica, España dejó en la lona a Portugal para acceder a cuartos, esta vez, en el último encuentro de Cristiano Ronaldo en el torneo. Los de Luis de la Fuente se verán las caras en la siguiente ronda ante el ganador del duelo entre Estados Unidos y Bélgica”, añadió.

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La reacción de Cristiano Ronaldo

El sueño en los mundiales de Cristiano Ronaldo, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, terminó. El exjugador del poderoso Real Madrid hizo todo lo posible por clasificar a cuartos.



El ‘bicho’ salió como titular. Tuvo dos oportunidades de gol claras, pero no pudo mandar la esférica al fondo de la red. Tras el pitazo final, Cristiano Ronaldo reaccionó con profunda tristeza.

Una despedida que duele

El jugador de 41 años, primero, se plantó en un sector del terreno de juego. Observó las tribunas con nostalgia y luego empezó a caminar despidiéndose de los hinchas. En un momento, no pudo contener las lágrimas. CR7 saltó al camerino con un desconsuelo total.



En la conferencia de prensa previa al vital compromiso, el exjugador de la Juventus de Italia y Manchester United de Inglaterra dijo que esta era su última Copa del Mundo de la FIFA.