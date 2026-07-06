Las selecciones de España y Portugal se enfrentaron en el estadio de Dallas por los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



En el papel, este era uno de los compromisos que más prometía en la antesala, esto por las nóminas de ambos equipos y porque eran favoritos, antes del inicio del torneo, a ganar el certamen orbital.

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Un cotejo emocionante

El compromiso estuvo entretenido de inicio a fin. Oportunidades de gol iban y venían, sobre todo en el primer tiempo. La etapa inicial acabó sin goles. El segundo tiempo mantuvo también un ritmo bastante alto.



Pero eso sí, en la etapa final no se presentaron tantas chances como en la inicial. Sin embargo, sí hubo goles, o mejor, se marcó un solo tanto. A pocos minutos de terminarse el tiempo reglamentario, la selección de España convirtió el 1 a 0.

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Merino marcó para España

Mikel Merino apareció, en un mano a mano con Diogo Costa, para poner el único tanto del choque. España venció por la mínima diferencia a Portugal y se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.



De esta manera, Cristiano Ronaldo, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, se despide oficialmente de la historia de los mundiales. Fue un doloroso adiós el del astro luso.

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Cristiano Ronaldo se despide de los mundiales

La clasificación de la selección de España a los cuartos de final del certamen da la vuelta al planeta. El resultado crece por ser el último partido de Cristiano Ronaldo en torneos de esta categoría.



Fue un encuentro muy disputado. El mismo Cristiano Ronaldo, con pasado en el Real Madrid de España, tuvo oportunidades de gol para marcar. Sin embargo, el portero Unai Simón reaccionó de muy buena manera. Un partido que quedará en los libros de la historia del deporte rey.