Así reaccionó la prensa argentina a la brillante actuación de Messi vs. Austria

Este lunes 22 de junio, por la segunda jornada del grupo J de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, se enfrentaron las selecciones de Argentina y Austria.



El compromiso se llevó a cabo en el estadio de Dallas, que contó con una buena presencia de hinchas. El escenario deportivo tuvo una presencia más grande de aficionados argentinos que austríacos.

Argentina ganó 2 a 0

En el papel, el equipo dirigido por Lionel Scaloni era el favorito para llevarse el triunfo y bien, esto terminó sucediendo. La selección de Argentina venció a su adversario por 2 goles a 0.



La gran figura del encuentro fue Lionel Andrés Messi. El 10 volvió a ser titular y marcó los dos tantos del combinado albiceleste. Además, con 18 tantos, se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales.

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La albiceleste avanzó a la siguiente ronda

Como era de esperarse, tras el partido y la brillante actuación del exjugador del FC Barcelona de España y del PSG de Francia, muchas reacciones se presentaron y la prensa argentina no se quedó atrás.



Esto escribió TyC Sports. “Lionel Messi sigue haciendo historia: el capitán de la Selección Argentina marcó un doblete para el triunfo por 2-0 contra Austria, en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales. La Albiceleste selló su clasificación a los dieciseisavos de final y sueña con el bicampeonato”.

Reacción de la prensa argentina

Diario Olé indicó esto: “El final no fue a toda orquesta. Fue un equipo más utilitario que entendió que no era el partido en que los goles se caen de los bolsillos. Por eso, más allá de las opciones de gol falladas, el descuento fue sufriendo un poco la ventaja mínima y ese cabezazo que salió cerquita. Pero el que sabe sufrir también sabe disfrutar, y tener al mejor de la historia te pone un escalón arriba de todos. Messi pagó, como siempre, la entrada e hizo el 2-0, el gol quizás más rebotero de su increíble carrera”.



ESPN Argentina también se pronunció: “El capitán, emblema y líder de la Selección, que erró un penal a los 8 minutos, abrió finalmente el marcador a los 38 después de una muy buena jugada colectiva y superó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales. Y como si esto fuera poco, a sus casi 39 años, selló la victoria en el descuento”.