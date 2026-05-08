"Los directivos pasan, las instituciones quedan": CAV señaló culpables en Medellín - Flamengo

El analista Carlos Antonio Vélez se pronunció luego de los graves incidentes ocurridos este jueves 7 de mayo en el partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la cuarta fecha de la Copa Conmebol Libertadores 2026.

Lea también Oficial: la decisión que tomó Conmebol con Medellín vs Flamengo

Cabe recordar que el compromiso disputado en el estadio Atanasio Girardot fue cancelado oficialmente por la Conmebol luego de los disturbios protagonizados por algunos aficionados del conjunto antioqueño apenas a los dos minutos del primer tiempo.

Tras conocerse la decisión del organismo sudamericano, Vélez utilizó su cuenta de X para publicar un mensaje en el que criticó con dureza a los hinchas que promovieron la protesta violenta dentro del escenario deportivo.

Además, el periodista también hizo referencia al impacto que este tipo de situaciones genera sobre la institución y sobre la imagen internacional del Deportivo Independiente Medellín.

Lea también Flamengo se pronunció tras la cancelación del partido vs Medellín

El mensaje de Carlos Antonio Vélez tras Medellín-Flamengo

“Los subnormales creen que lograron su objetivo malogrando un juego internacional, seguramente piensan que a los dirigentes afectan y qué le parece que el gran perjudicado es el Deportivo Independiente Medellín... la marca, la institución”, escribió Carlos Antonio Vélez.

En el mismo mensaje, el comunicador añadió que los aficionados, jugadores, técnicos y directivos son pasajeros dentro de un club, mientras que las instituciones permanecen a lo largo del tiempo independientemente de quienes las integren en determinado momento.

“Todos incluidos los mal llamados hinchas, son un accidente, están de paso. La institución perdurará, vivirá y seguro triunfará sin los que hoy están y sin los que hoy se creen dueños del equipo por el solo hecho de pagar una entrada”, complementó el analista.

Lea también Internacional de Bogotá tomó decisión sobre la venta de boletería para el partido con Nacional

Las declaraciones de Vélez rápidamente generaron reacciones divididas en redes sociales, especialmente entre seguidores del Medellín, algunos respaldando el mensaje y otros cuestionando el tono utilizado por el periodista para referirse a los aficionados involucrados en los hechos.

Escuche a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores

Seguramente Carlos Antonio Vélez ampliará su postura este viernes 8 de mayo en una nueva edición de 'Palabras Mayores', programa que podrá escucharse a través de la App del Canal RCN, el canal de YouTube de Deportes RCN y Win Sports.