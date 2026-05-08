Flamengo se pronunció tras la cancelación del partido vs Medellín

Infortunadamente, los hinchas se volvieron a tomar el fútbol en uno de los partidos más importantes del Deportivo Independiente Medellín recibiendo la visita del Flamengo, actual campeón de América. Los antioqueños necesitaban sumar de a tres, pero todo se vio truncado por protestas de los aficionados.

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Este era, sin duda alguna, un encuentro para que todo el Atanasio Girardot estuviera completamente lleno para recibir a Flamengo. Poco más de diez mil hinchas se acercaron al estadio con una delegación escasa de aficionados visitantes en una de las tribunas del recinto deportivo.

Apenas inició el compromiso, la pirotecnia que lanzaron los aficionados generaba temor, además de los lanzamientos de objetos a la cancha. Algunos hinchas intentaron invadir el campo de juego en acciones que parecían que ya estaban planificadas a lo largo de la semana.

El equipo no la pasa bien deportivamente tras la eliminación en Liga BetPlay y por las finales perdidas en los últimos años. Ante esta situación, el juez central no tuvo otra decisión que suspender el juego hasta nueva orden y enviar a los futbolistas a los camerinos mientras intentaban solventar las cosas.

EL MENSAJE DE FLAMENGO TRAS LA SUSPENSIÓN DEL JUEGO

La primera decisión fue suspender el juego y que los jugadores y delegados técnicos entraran nuevamente al camerino esperando por las garantías. Pidieron que los hinchas se fueran del estadio y se pensaba que podían volver para disputar lo que quedaba del compromiso.

Jugadores de Flamengo no entendían por qué las protestas de los hinchas y Frank Fabra tuvo que explicarles lo que sucedía con el momento deportivo de la institución. Nada justifica actos violentos o que incomodaran a la visita, pero, afortunadamente, a la espera del reinicio del compromiso, el ‘Fla’ se pronunció en las redes sociales.

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Por medio de un mensaje en sus cuentas oficiales, Jorginho, volante brasileño italiano apareció para dar un parte de tranquilidad por lo que se vivió en el Atanasio Girardot. Publicó una foto junto con algunos de sus compañeros en el camerino visitante afirmando que, “estamos bien y esperando por aquí”.

Luego, Flamengo escribió, “mientras tanto en el vestuario del Mengão… Nuestros jugadores están bien”. Infortunadamente, no pudieron volver a la cancha por una situación que era insostenible para ambos clubes, pese a que los hinchas salieron del estadio.

DECISIÓN OFICIAL DE LA CONMEBOL DEL MEDELLÍN VS FLAMENGO

Esperaron más de veinte minutos para tomar una decisión. Fue casi una hora en la que el partido ya hubiese estado en el segundo tiempo, tal vez con victoria, empate o derrota del Medellín, pero con el cumplimiento de disputar el partido como estaba estipulado.

Desalojaron a los aficionados, mientras que los de Flamengo esperaban una medida para salir del estadio por seguridad. Avisos iban y venían en el Atanasio Girardot hasta que llegó el último mensaje indicando que el partido quedaba cancelado.

No hay vuelta atrás. Por unos hinchas que habrían planeado este boicot terminó el partido que deja a Medellín en una situación sensible y que seguro afrontará varias sanciones por parte de la Conmebol que es muy rigurosa frente a este tipo de hechos.

LAS POSIBLES SANCIONES DE LA CONMEBOL A MEDELLÍN

Una de ellas es la sanción económica que van desde los 5,000 dólares a los 100,000 dólares, pero habría que esperar la decisión que pueda tomar la Conmebol. Además, podría haber una penalización para los hinchas en las tribunas dejando a Medellín sin público en los próximos encuentros de torneos internacionales.

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Aunque la Conmebol todavía no se ha pronunciado, seguramente le darán los tres puntos a Flamengo que representará la clasificación del cuadro brasileño para los octavos de final con diez unidades. No es nada oficial, pero podría ser una de las primeras medidas por parte del ente sudamericano.