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Mundial 2026

Así reaccionó la prensa española tras el triunfo ante Arabia Saudita: “Fake news”

El equipo ibérico llegó al torneo con el rótulo de favorito para ser campeón.
Carlos Cañas
Reacción de la prensa española.
Reacción de la prensa española. // AFP

Este domingo 21 de junio, la selección de España se enfrentó con su similar de Arabia Saudita por la segunda jornada del grupo H de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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En el papel, el favorito para llevarse el triunfo era el conjunto ibérico y, bien, en el terreno de juego se plasmó lo que se pensaba en la antesala. España venció a su rival por 4 goles a 0.

El equipo dirigido por Luis de La Fuente llegó a este compromiso después de empatar, de manera sorpresiva, sin goles ante Cabo Verde. En la segunda fecha, España no dejó dudas y encamina la clasificación a la siguiente ronda.

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España encamina la clasificación

Tras el triunfo, como era de esperarse, muchas reacciones se presentaron, sobre todo de la prensa del país ibérico. Mundo Deportivo, Diario Marca y As España fueron algunos de los medios que se pronunciaron.

Esto indicó Mundo Deportivo: “Querían a Lamine Yamal. Aquí está Lamine Yamal. El crack del Barça lideró a la selección española en el esperado triunfo contra Arabia Saudí en el segundo partido de este Mundial. El joven extremo jugó solo la primera parte, pero fue suficiente para abrir la lata y encarrilar la victoria. Como Oyarzabal, un magnífico secundario que marcó los dos siguientes”.

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Reacción de la prensa española

Diario Marca dijo esto: “España recupera el fútbol y la sonrisa. Con la contraseña que la llevó a reinar en Europa, la selección española, revolucionada en la alineación y el ánimo, derribó los miedos y destruyó a un rival débil, Arabia Saudí, en una media hora de máster. Con Lamine Yamal todo fue más fácil en un día en el que Oyarzabal ofreció un recital”.

As España no se quedó atrás: “Lo de Cabo Verde no fue una fake news, pero se le parece. Seis días tardó España en digerir ese mal trago, quizá un simple descuido, el peaje que en ocasiones se cobra el debut en un Mundial. Seis días necesitó la Selección para reencontrarse y mostrar al mundo unas gotas de su embrujo: la presión alta, la movilidad de balón y la solidaridad. Hacer fácil lo difícil, en suma. Con esa receta se gestó una goleada ante Arabia Saudí (4-0) que permite recuperar la sonrisa con vistas al partido ante Uruguay con el que se cierra la fase de grupos. Son tres puntos, nada más que eso, pero ayudan a dormir tranquilos”.



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