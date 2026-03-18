El dato que acerca al Bayern Múnich de Luis Díaz a la final de Champions

Este miércoles 18 de marzo se jugará el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League en una llave que ya parece definida entre el Bayern Múnich y el Atalanta de Bérgamo. En Italia, el cuadro alemán sacó una importante diferencia de cinco goles de ventaja gracias a un categórico 1-6.

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Con ese semblante, todo parece resuelto a favor del Bayern Múnich que tendrá que disputar este encuentro con Atalanta en el Allianz Arena con un debutante en el arco. Un jugador de 16 años que tendrá que custodiar la portería, dado que los primeros cuatro goleros están lesionados.

Luis Díaz fue titular en el 1-6 y fue protagonista con una asistencia de taco para el gol de Nicolas Jackson para el cuarto tanto del partido. En la vuelta espera volver a influir en el arco rival con un gol o asistencias para seguir dando de qué hablar con una tremenda temporada superando lo hecho con el Liverpool.

LA MARCA DE HACE CUATRO AÑOS QUE LUIS DÍAZ QUIERE CONSEGUIR EN CHAMPIONS LEAGUE

Bayern Múnich tendría la clasificación casi definida para los cuartos de final y estar un poco más cerca de regresar a una final. Luis Fernando Díaz volvería a esta instancia después de una ausencia de cuatro años sin poder llegar a estas fases determinantes con la necesidad de aspirar por el título.

En la temporada 2021/22 con el Liverpool, Luis Díaz llegó a los octavos de final en una fase en la que dejaron atrás al Inter de Milan, luego, con el Benfica en los cuartos de final superaron esa prueba, justamente con un gol del colombiano en el partido de ida.

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Luego, en las semifinales se midieron contra el Villarreal y en el partido de vuelta, ‘Lucho’ volvió a dejar su sello para clasificar a la final ante el Real Madrid. Los españoles se llevaron la victoria por un solitario tanto de Vinícius Júnior. Pero, después de esa fecha, los ‘Reds’, con el colombiano, dejaron de estar en cuartos de final.

En la temporada 2022/23, Liverpool llegó a los octavos de final de la competencia y se midieron contra el Real Madrid de nueva cuenta. Infortunadamente con un marcador global de 2-6, los ingleses quedaron eliminados sin poder llegar a los cuartos de final.

La siguiente temporada no estuvieron en la Liga de Campeones y regresaron al torneo más importante de clubes en el 2024/25. Liverpool de Luis Díaz enfrentó al Paris Saint-Germain en los octavos de final con un marcador global en igualdad y una derrota inglesa en los penales.

LUIS DÍAZ ESPERA REPETIR ESE CAMINO CON EL BAYERN MÚNICH

La última vez que Luis Díaz jugó los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa terminó con el colombiano protagonista en la final peleando por el título en busca de sumar el trofeo que ha escaseado en el palmarés de ‘Lucho’ desde que llegó a Europa con Porto, Liverpool y ahora en Bayern Múnich.

Su primera temporada con el Bayern Múnich ya va cursando los octavos de final con una eliminatoria muy holgada para el Atalanta y que ya tendría un pie y medio adentro de los cuartos de final. Luis Díaz, para igualar lo hecho en el 2022 tendría que dejar afuera nada más ni nada menos que al Real Madrid

Luis Díaz ya sabe lo que es disputar estos cuartos de final y buscan sellar la clasificación para las semifinales, una fase en la que se enfrentarían con quien gane de la serie entre Paris Saint-Germain vs Galatasaray o Liverpool.

COLOMBIA PENDIENTE DE LUIS DÍAZ POR LA CANTIDAD DE MINUTOS

La Selección Colombia estará pendiente en estos días para lanzar la convocatoria definitiva para los partidos contra Croacia y Francia. Luis Díaz es uno de los jugadores del Bayern Múnich que más minutos ha sumado en toda la temporada y en el combinado nacional ya hay preocupación.

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Tanto Luis Díaz como Luis Javier Suárez son los colombianos que casi no han parado de jugar semana tras semana en Alemania y en Portugal. Este partido de Champions será el último punto para Díaz antes de unirse a la convocatoria de la Selección Colombia, pues, salió expulsado en Bundesliga y no estará el sábado 21 de marzo.