Lorenzo rompió el silencio con su futuro: ¿Un guiño para su continuidad?

Con grandes representantes de Colombia en diferentes ligas europeas y con una generación ideal para hacer un histórico Mundial, Néstor Lorenzo no pudo guiar al combinado nacional a los cuartos de final o a las semifinales para superar lo hecho en Brasil 2014.

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Una vez terminó el camino de la Selección Colombia el 7 de julio en los penales ante Suiza, se abrió la discusión sobre la continuidad o la salida de Néstor Lorenzo junto con su cuerpo técnico. El entrenador argentino tiene contrato hasta finales de julio y todavía se define su futuro.

Todo parece indicar que desde la Federación Colombiana de Fútbol hay luz verde para llegar a un acuerdo con el entrenador. Se acercan los amistosos en septiembre y octubre y no habría tiempo para buscar un nuevo proceso y dejar todo en el olvido tras los octavos de final. A falta de la reunión clave, Néstor Lorenzo reveló todo sobre su futuro.

NÉSTOR LORENZO ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU CONTINUIDAD CON SELECCIÓN COLOMBIA

Parece haber luz verde en la continuidad de Néstor Lorenzo que podría seguir a cargo de la Selección Colombia. Ramón Jesurún había indicado que el futuro del argentino se basaría en los resultados del Mundial. Llegaron a octavos de final y podría haber una decisión clave a final de mes.

Sin embargo, Néstor Lorenzo dejó claro que tiene todavía energías para seguir al frente de la Selección Colombia. En una entrevista con 365scores, el entrenador argentino dio pistas sobre su futuro con la ‘Tricolor’.

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Néstor Lorenzo puso la cara a los rumores de su salida y de su futuro, “ahora es momento de recuperar energías y continuar trabajando en el desarrollo de este proyecto. Seguiremos construyendo una selección más fuerte, manteniendo una idea de juego ofensiva y apuntando a objetivos claros”.

De igual forma, todo dependerá de las decisiones que puedan tomar los altos cargos de la Federación Colombiana de Fútbol con respecto a la continuidad o a un nuevo entrenador que tome un nuevo proceso de la selección de cara a la Copa América y Eliminatorias.

LOS PRÓXIMOS RETOS DE LA SELECCIÓN COLOMBIA, CON O SIN NÉSTOR LORENZO

Si el director técnico argentino sigue en la Selección Colombia, Néstor Lorenzo tendrá que buscar un cambio generacional con las posibles salidas de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina que acaba de firmar con Atlante de México.

Lo siguiente para la Selección Colombia será afrontar los amistosos de la Fecha FIFA de septiembre y octubre, y Néstor Lorenzo seguramente estará a cargo de esos encuentros. El seleccionado cafetero ya tendría listo a dos rivales, a la espera de que se confirmen de manera oficial en las redes sociales de la Federación Colombiana de Fútbol.

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Colombia tiene derecho a afrontar cuatro partidos de preparación en esta ventana de septiembre y octubre. Bajo este panorama, este miércoles 22 de julio apareció una importante noticia que marcará el comienzo de una nueva generación tras la Copa del Mundo.

Aunque falta que los confirmen las redes oficiales de la selección, Colombia afrontará dos duelos en esta ventana de Fecha FIFA de septiembre y octubre, el primero contra México, selección mundialista y sede, y el segundo con Perú que no alcanzó a clasificar.

Además de esos duelos ante México y Perú por la Fecha FIFA de septiembre y octubre, Néstor Lorenzo, o el entrenador que llegue al banquillo tendrá que afrontar las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América de 2028.