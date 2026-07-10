Un equipo bogotano está interesado en Kevin Cataño, portero de Nacional

Atlético Nacional continúa ajustando su plantilla para el segundo semestre de 2026 y uno de los movimientos que podría concretarse en los próximos días involucra al arquero Kevin Cataño, quien despertó el interés de un equipo de la capital del país.

¿Kevin Cataño a Internacional de Bogotá?

De acuerdo con la información revelada por el periodista Alexis Rodríguez, el guardameta de 23 años está en los planes de Internacional de Bogotá, club que buscaría incorporarlo para afrontar el resto de la temporada.

La negociación contemplaría un préstamo por un año y sin opción de compra, fórmula que permitiría a Cataño sumar continuidad mientras Nacional reorganiza su plantel en la portería.

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El arquero llegó al conjunto verdolaga para el primer semestre de 2026 luego de destacarse con Real Cundinamarca. Sin embargo, la competencia por un lugar bajo los tres palos limitó sus oportunidades y únicamente disputó un compromiso oficial, en el que recibió un gol.

La posible salida de Cataño toma fuerza por el panorama que vive Nacional. Actualmente el equipo cuenta con Harlen 'Chipi Chipi' Castillo, Luis Marquínez y el propio Kevin Cataño, mientras que el regreso de Franco Armani está prácticamente definido.

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Precisamente, desde la dirigencia del club ya habían confirmado que será necesario reducir el número de arqueros antes del inicio de las competencias oficiales, por lo que en los próximos días se esperan novedades respecto a la conformación definitiva de esa posición.

Así las cosas, Internacional de Bogotá aparece como una opción interesante para Kevin Cataño, quien tendría la posibilidad de ganar minutos y continuidad. Si las conversaciones avanzan como está previsto, el préstamo podría oficializarse antes del inicio de la Liga BetPlay del segundo semestre.