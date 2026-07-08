Así se mueve Pasto en el mercado de fichajes: salidas, llegadas y rumores

Deportivo Pasto ha dado de qué hablar en medio de la pretemporada, ya que ha estado envuelto por polémicas protagonizadas nuevamente por su director técnico, Jhonatan Risueño, quien se perderá las primeras fechas de la liga local, pero también por los movimientos que está llevando a cabo en el mercado de fichajes.

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El conjunto 'volcánico' está haciendo todo para conformar un equipo de alto nivel que le ayude a volver a salir campeón, comenzando desde el banquillo técnico con la llegada de Wilson Morelo como asistente técnico, la limpia de algunos jugadores y el ingreso de otras importantes figuras.

Esto ha pasado con la plantilla de Pasto

La pretemporada para Pasto no comenzó de la mejor manera, ya que se reveló la crisis en el cuerpo técnico conformado por Jonathan Risueño. Se trata de las irreversibles renuncias de Rafael Sastre, director deportivo y Marc Reixats Ferré, asistente técnico y Philip, el secretario técnico.

Según Germán Andrés Paz, los tres salieron del cuerpo técnico del Deportivo Pasto por motivos personales. En ese orden de ideas, Jonathan Risueño tendrá que definir quién lo acompañará como asistente y el club tendrá que elegir un nuevo director deportivo y secretario técnico.

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Aunque una vez pasada esta página comenzaron a llegar las nuevas noticias, incorporaciones como Wilson Morelo en el cuerpo técnico, pero también nuevos jugadores como lo son el caso del campeón de la Copa Sudamericana, el delantero, Jorge Obregón, quien llega desde Águilas Doradas, y un experimentado defensor como Julián Quiñones.

Además, Risueño también recuperará a Fainer Torijano, quien sufrió una lesión meniscal en su rodilla derecha en mayo de 2026, lo que requirió una intervención quirúrgica, pero ya cumplió con su respectivo proceso de recuperación.

Salidas de Deportivo Pasto

Por el momento no se han hecho oficiales desvinculaciones del cuadro 'volcánico', ya volvió a entrenar bajo el mando de Risueño, pero por un momento se llegó a hablar sobre la posible desvinculación de Andrey Estupiñán, vigente goleador de la Liga Betplay y por el cual habrían empezado a llover las ofertas, pero por el momento no se ha confirmado ninguna negociación fuerte.

Sanción de Jhonatan Risueño en Pasto

El español fue castigado por Dimayor con seis partidos de suspensión y una multa económica de $2.276.176 por un altercado físico al empujar al volante de Deportes Tolima, Juan Pablo Nieto, en el partido que perdieron 2-0.

El conjunto 'volcánico' intentó apelar la decisión impartida por el ente rector del Fútbol Profesional Colombiano, pero tras la respectiva evaluación de los hechos y recolección de pruebas e información, Dimayor ratificó su decisión y decidió mantener la sanción que ya había impartido previamente.