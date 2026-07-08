Santa Fe: las seis novedades que tendría para la Liga BetPlay 2026-II

A falta de menos de 20 días para que Santa Fe regrese a las competencias con la Copa Sudamericana y la Liga BetPlay 2026-II, Pablo Repetto todavía no ha confirmado caras nuevas para armar un equipo mucho más competitivo para volver a ser campeones ya sea en el plano internacional o en el local.

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Por ahora, solo ha habido ausencias como la de Edwin ‘Shirra’ Mosquera que jugará en Venezuela, Jhon Meléndez en Águilas Doradas y Yeicar Perlaza que regresará a Atlético Nacional por el final de su préstamo. Con estas ausencias, Santa Fe libera dos cupos para poder fichar, dado que Meléndez no estaba inscrito en el primer semestre.

Santa Fe no tendría muchas caras nuevas, dado que Pablo Repetto quiere mantener la base del primer semestre y no tener bajas. El otro problema es el de los cupos, pues, con la reglamentación del 2026, redujeron de 30 a 25 jugadores inscritos en los planteles del Fútbol Profesional Colombiano. El club ya entrena en pretemporada y podría tener seis novedades.

LOS SEIS JUGADORES QUE ENTRENAN CON SANTA FE

Sin duda alguna, a Santa Fe se le ha pedido en varias ocasiones que utilicen a canteranos. En el primer semestre, Martín Cuesta Palacios y Carlos Nemocón tuvieron una que otra convocatoria y Cuesta Palacios entró en segundos tiempos. Mientras que, el guardameta Nemocón no pudo ingresar.

De acuerdo con información de Miguel París, Santa Fe hace la pretemporada con ocho canteranos de la categoría Sub-20 que están entrenando con el equipo profesional bajo las órdenes de Pablo Repetto. Emiliano Contreras, arquero, Jean Carlos Caicedo, defensa central, Felipe Zúñiga, lateral izquierdo, Jimmy Martínez y Jhon Tenorio como extremos, y Cristhian Portocarrero, delantero.

Estos seis futbolistas también entrenan junto con Carlos Nemocón, arquero y Martín Cuesta Palacios, extremo. Sin embargo, no son novedades para el segundo semestre, dado que ambos han sido convocados en la Liga BetPlay, tanto así que Cuesta Palacios ha sumado minutos.

Pablo Repetto tendrá que tomar decisiones con estos seis jugadores que son novedades en la pretemporada. El uruguayo tendrá que definir con cuántos de estos seis futbolistas contará en el equipo profesional para el segundo semestre.

EL JUGADOR QUE INTERESA EN INDEPENDIENTE SANTA FE

Por las salidas de Edwin Mosquera y de Yeicar Perlaza, Santa Fe podrá fichar a dos jugadores, dado que liberó dos cupos de los 25 posibles que tienen derecho según la reglamentación y la reducción de jugadores inscritos. Sin embargo, uno de los primeros futbolistas que interesaban para el mercado de fichajes terminó firmando con Once Caldas.

Santa Fe se quedó sin poder fichar a Daniel Londoño, defensor central o lateral izquierdo. La idea era encontrar el reemplazo ideal de Juan Sebastián Quintero que no podrá ser parte del segundo semestre por una lesión que lo privará de disputar el torneo. El ex Medellín jugará en Manizales.

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La otra posibilidad que tiene Santa Fe entre ojos es contratar a Kevin Pérez que fue campeón con el Junior, pero que no ha tenido la regularidad deseada en el equipo dirigido por Alfredo Arias. El volante cartagenero entra entre las opciones que tiene el cuadro cardenal para el mercado de fichajes.

Habrá que esperar las decisiones que tomarían Pablo Repetto con la intención de mantener la base. Son dos bajas, pero el entrenador uruguayo no quiere perder otros jugadores. Además, habrá que ver qué fichajes tendrá el club en este segundo semestre.