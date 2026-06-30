Wilson Morelo cayó de pie tras su salida como jugador de Pasto

En medio de la Copa Mundial 2026 el Fútbol Profesional Colombiano se roba también el protagonismo en cuanto a la reestructuración de los equipos que forman parte de la Liga Betplay.

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Deportivo Pasto es justamente uno de los clubes que está en este proceso y comenzó con la posible salida de Andrey Estupiñán, pero por el momento se reintegraría a trabajos. Sin embargo, la baja que si se confirmó fue la de Wilson Morelo, quien anunció su retiro, pero no precisamente saldría de Pasto, sino que ahora formaría parte del cuerpo técnico del conjunto 'volcánico'.

Wilson Morelo sería asistente técnico de Pasto

Wilson Morelo puso punto final a una destacada carrera como futbolista profesional. El delantero monteriano, de 39 años, decidió retirarse de la actividad competitiva luego de su más reciente paso por Deportivo Pasto.

El propio goleador fue quien hizo oficial esta inesperada decisión en medio de la pretemporada a través de sus redes sociales, dejándole un emotivo mensaje a sus seguidores y fanáticos del fútbol.

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Sin embargo, este triste momento no fue duradero, ya que poco después se dio a conocer que no se desvincularía del todo del mundo del fútbol ni de Deportivo Pasto, sino que asumiría un nuevo cargo.

La propia escuadra pastusa fue la encargada de hacer el anuncio de que Wilson Morelo se convertiría ahora en el "profe Morelo", siendo asistente técnico de Jhonatan Risueño.

¿Cómo le fue a Wilson Morelo en su paso por Pasto?

El delantero nacido en Montería arribó a Deportivo Pasto en la temporada 2026 luego de su paso por Águilas Doradas y consiguió sumar 17 partidos, más de 600 minutos dentro del terreno de juego en los cuales logró anotar un gol y marcar dos asistencias.

¿Cuántos títulos tiene Wilson Morelo como profesional?

Morelo comenzó su camino como futbolista profesional en 2006 con Águilas Doradas y desde entonces comenzó a sumar goles y protagonismo en distintos equipos de nivel nacional e internacional, habiendo llegado a conseguir un total de cinco títulos a lo largo de su carrera.

Comenzó con la liga local en 2008 con la camiseta de América de Cali y luego comenzó una racha campeona con Santa Fe, habiendo levantado la Liga 2014-II, la Superliga en 2015 y la respectiva Copa Sudamericana en 2015 también.

Cerró este camino campeón en Argentina con Colón, coronándose campeón de de la Copa de la Liga en 2021.