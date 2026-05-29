Así será el camino para llegar a la final de la Copa Libertadores 2026

Este martes, miércoles y jueves quedaron definidos los 16 clasificados para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Por su parte, el viernes 29 de mayo se llevó a cabo el respectivo sorteo que emparejó los cruces de esta instancia con vibrantes duelos.

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Y es que, esta edición de la Copa Libertadores se jugó a gran velocidad y ritmo a lo largo de dos meses entre marzo y mayo con la totalidad de las seis fechas de la fase de grupos. Esto con la necesidad de acelerar el paso, dado que se viene el Mundial de 2026 que detendrá la mayoría de las competencias de clubes.

La Copa Libertadores tuvo representación colombiana con cuatro equipos, algo que no pasaba desde hace rato. Solo el Deportes Tolima pudo clasificar a los octavos de final, mientras que Santa Fe y Medellín jugarán la Copa Sudamericana y Junior quedó eliminado de todas las competencias.

ASÍ SE JUGARÁN LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA LIBERTADORES

El viernes 29 de mayo se definió la suerte de los siguientes 16 clubes del continente, Flamengo, Estudiantes de La Plata, Coquimbo Unido, Deportes Tolima, Independiente Rivadavia, Fluminense, Universidad Católica, Cruzeiro, Corinthians, Platense, Cerro Porteño, Palmeiras, Liga de Quito, Mirassol, Independiente del Valle y Rosario Central.

Durante el sorteo, los líderes quedaron en el bolillero 1 y los segundos de cada grupo en el segundo bolillero. A partir de ahí se definió todo entre los clasificados. El sorteo dejó al Deportes Tolima contra Independiente del Valle y duelos atractivos como Independiente Rivadavia y Fluminense que se vieron en fase de grupos, al igual que Palmeiras vs Cerro Porteño y Mirassol vs Liga de Quito.

También habrá un choque entre Ángel Di María y Memphis Depay con Rosario Central vs Corinthians y un partido de brasileños entre Cruzeiro vs Flamengo. Platense, que debuta en la Copa Libertadores y en los octavos de final tendrá que medirse con Coquimbo Unido, mientras que Estudiantes de La Plata se verá las caras con Universidad Católica.

Además, también se definió cómo será el camino de los clubes que clasifiquen a los cuartos de final y demás fases para llegar a la definición del título en Montevideo, Uruguay el 28 de noviembre.

ESTE SERÁ EL CAMINO DE LOS 16 CLUBES PARA LLEGAR A LA FINAL

Universidad Católica y Estudiantes de La Plata chocarán en los octavos de final y tendrán que estar pendientes de lo que pase con el vibrante duelo entre Corinthians vs Rosario Central. De ahí saldrá el duelo de cuartos de final. Podría haber un encuentro entre clubes argentinos con los ‘Pincharratas’ y los ‘Canallas’, o una serie completamente diferente.

Habrá sí o sí un club brasileño ya definido en los cuartos de final, dado que Flamengo se mide con Cruzeiro en los octavos de final. Quien gane en esa serie se medirá con Independiente del Valle o Deportes Tolima.

Liga de Quito y Mirassol se enfrentan nuevamente, pero esta vez por los octavos de final. El que gane de este duelo tendrá que verse las caras con Cerro Porteño o Palmeiras dependiendo de quien triunfe. Por último, Coquimbo o Platense se verán con Independiente Rivadavia o Fluminense.

EL CUADRO DE LAS SEMIFINALES Y LA FINAL

En cuartos de final podría haber un duelo entre Universidad Católica/Estudiantes vs Corinthians/Rosario Central. Quien gane ahí se medirá en las semifinales con Flamengo/Cruzeiro vs Independiente del Valle vs Deportes Tolima.

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Liga de Quito/Mirassol vs Cerro Porteño/Palmeiras se tendrá que ver en las semifinales con el ganador de Coquimbo Unido/Platense vs Independiente Rivadavia/Fluminense de esa forma se desarrollará el camino a la final con duelos atractivos en el continente sudamericano.