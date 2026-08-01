Hay noticia con Luis Díaz y Bayern Múnich: foto es la evidencia

Hay noticia con Luis Fernando Díaz Marulanda y Bayern Múnich. Tras la participación del extremo izquierdo con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y sus respectivas vacaciones, este ya se unió a los entrenamientos del conjunto alemán.

Las fotos del colombiano

Ya hay fotos del exjugador del Junior de Barranquilla en la práctica de la escuadra bávara de este sábado 1 de agosto. Lucho llegó al Bayern Múnich con un nuevo look, pues tiene un tono diferente en su cabello.

El jugador ya está a disposición del Bayern Múnich, que se prepara para el inicio de una nueva temporada en el viejo continente. El gran objetivo es ganar la Uefa Champions League y la Bundesliga.

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Lucho, figura en Bayern

Luis Fernando Díaz, como es bien sabido, fue habitual titular durante la temporada anterior en el equipo que es dirigido por el belga Vincent Jean Mpoy Kompany, de 40 años.



Este sábado 1 de agosto, también se reportó en entrenamientos el nuevo fichaje de la escuadra teutona, Ismael Saibari. El atacante estuvo con la selección de Marruecos en el Mundial 2026.

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El nuevo fichaje

“¡Bienvenido a Múnich! Ismael Saibari completó este sábado su primer entrenamiento como jugador del FC Bayern. El nuevo fichaje del campeón récord alemán realizó una sesión individual en la Säbener Straße. Saibari participó recientemente con la selección de Marruecos en el Mundial, donde anotó tres goles. Sin embargo, el atacante se perdió el partido de cuartos de final ante Francia debido a unas molestias físicas. Ahora comienza oficialmente su nueva etapa en el FC Bayern”, indicó Bayern.



Max Eberl, director deportivo del Bayern, contó que el jugador no viajará al Audi Summer Tour. “Ismael está deseando empezar y le encantaría participar ya en la gira por Asia. Pero queremos que complete su recuperación con tranquilidad para que pueda estar disponible cuando el equipo regrese. El plan es contar con él durante la última fase de la pretemporada”, dijo.









