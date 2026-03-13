La Copa Libertadores está lista para entrar en su fase de grupos y este viernes se conocerá el destino de los clubes colombianos en el sorteo. Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y Deportes Tolima representarán al país en el torneo continental, en una edición que vuelve a tener cuatro equipos cafeteros en la fase principal.

Aunque la expectativa es alta, el sorteo también puede traer grupos muy complicados. Con potencias de Brasil y Argentina en los bombos principales y rivales de altura en Bolivia o Perú, algunos escenarios podrían convertirse en verdaderas pesadillas para los clubes colombianos.

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Así funcionará el sorteo de la Libertadores

La CONMEBOL dividirá a los equipos en cuatro bombos. Los clubes ubicados en el primero serán cabezas de serie y liderarán cada uno de los ocho grupos del torneo.

Por su parte, los equipos que superaron las fases previas quedaron ubicados en el bombo 4, completando así el cuadro de participantes. La fase de grupos comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta finales de mayo, antes de la pausa por el Mundial. Los octavos de final se retomarán en agosto.

Los grupos más difíciles que podrían tocarle a los colombianos

El azar del sorteo puede armar combinaciones muy exigentes. Estos serían algunos de los escenarios más complicados para los equipos colombianos.

Para Junior de Barranquilla, el peor panorama sería compartir grupo con Flamengo, Bolívar y Independiente Rivadavia. Además de enfrentar a un candidato al título, tendría que visitar La Paz, una de las plazas más difíciles del continente por su altitud.

En el caso de Independiente Santa Fe, el grupo más complejo podría incluir a Boca Juniors, Cruzeiro y Platense o Mirassol Futebol Clube. Un escenario lleno de rivales tradicionales y equipos brasileños siempre competitivos en el torneo.

Para Deportes Tolima el panorama más duro sería enfrentarse a Palmeiras, Always Ready y Corinthians. Allí tendría que medirse con uno de los grandes candidatos al título y además jugar en El Alto, a más de 4.000 metros de altura.

Finalmente, el grupo más complicado para Independiente Medellín podría ser frente a Fluminense, Estudiantes de La Plata y Cusco FC, otro rival que aprovecha la altura como una de sus grandes ventajas.

Con el sorteo a la vuelta de la esquina, los equipos colombianos esperan evitar estos escenarios y encontrar un camino más favorable en la fase de grupos del torneo más importante del continente.