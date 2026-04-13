Así va el historial de Junior vs Cerro Porteño por torneos Conmebol

El duelo entre Cerro Porteño y Junior FC volverá a tomar protagonismo en el continente este martes 14 de abril, cuando ambos se enfrenten por la segunda fecha del grupo F de la Copa Conmebol Libertadores. El compromiso se disputará en el estadio La Nueva Olla, en Paraguay.

Lea también Junior sufrió contratiempo antes de enfrentar a Cerro Porteño

Este enfrentamiento tiene historia en torneos internacionales, pues será la novena vez que se midan en competiciones Conmebol. A lo largo de los años, han protagonizado duelos cerrados tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana.

Junior y Cerro: así está el historial

El balance entre ambos equipos refleja: cuatro victorias para Junior, dos para Cerro Porteño y dos empates, lo que prevé un duelo equilibrado para este martes.

En cuanto a los antecedentes en Copa Libertadores, se registran seis enfrentamientos. En 1994, ambos equipos se hicieron fuertes como locales: Cerro ganó 1-0 en Asunción, mientras que Junior se impuso 3-2 en Barranquilla.

Lea también Oficial: fuerte sanción a Diego Novoa tras denuncia de Pimentel

Dos años más tarde, en 1996, protagonizaron una serie más cerrada. Empataron 0-0 en Paraguay y Junior logró una ajustada victoria 1-0 en casa, sacando ventaja en ese cruce.

Posteriormente, en la edición del 2000, volvieron a repartirse triunfos. Cerro Porteño ganó 1-0 en condición de local, mientras que Junior respondió con un sólido 2-0 en Barranquilla, manteniendo la tendencia de localías fuertes.

El otro antecedente internacional corresponde a la Copa Sudamericana 2017, en la que se enfrentaron en octavos de final. En aquella serie, empataron sin goles en Asunción y Junior resolvió en casa con una victoria 3-1 para avanzar con un global favorable.

Lea también Tolima recibió buena noticia para la Copa Libertadores: Conmebol le dio la mano

Así llegan Junior y Cerro al partido del martes

De cara al partido de este martes, ambos equipos llegan con necesidades. Junior viene de empatar 1-1 frente a Palmeiras en Cartagena, mientras que Cerro Porteño cayó 1-0 en su visita a Sporting Cristal en Lima, resultados que condicionan sus aspiraciones en el grupo F.

Así las cosas, el nuevo cruce entre paraguayos y colombianos no solo tendrá peso por la historia que los respalda, sino también por lo que está en juego en la actual Libertadores, pues son rivales directos, teniendo en cuenta que muchos dan como clasificado a Palmeiras.