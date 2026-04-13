Tolima recibió buena noticia para la Copa Libertadores: Conmebol le dio la mano

Durante la primera semana del mes de abril los clubes de Colombia afrontaron los primeros retos de las copas internacionales. Deportes Tolima se vio las caras en el Estadio Manuel Murillo Toro con Universitario de Deportes en una igualdad sin goles.

Por fortuna para los tolimenses, Coquimbo Unido y Nacional de Uruguay igualaron con un tanto agónico de los chilenos que jugaron en condición de local. Todo en el grupo quedó empatado con una unidad que permite que, una victoria del Tolima en la próxima fecha le pueda dar el liderato.

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En la segunda jornada de la Copa Libertadores, Tolima tendrá que visitar el martes 14 de abril a Nacional de Uruguay en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo. Afortunadamente, para este duelo, el cuadro ibaguereño recupera fichas importantes.

LA BUENA NOTICIA QUE LE DIO LA CONMEBOL AL TOLIMA

Después de la igualdad sin goles contra Universitario, Tolima vuelve a la competencia internacional saliendo del Manuel Murillo Toro para enfrentar al Nacional uruguayo. En el debut, Lucas González no pudo estar en el banquillo y en su lugar estuvo Alexis Henríquez.

Lucas González fue protagonista de un capítulo caldeado en el partido de fase previa de Copa Libertadores contra O’Higgins. Lo terminaron expulsando, pero, afortunadamente, la Conmebol en las resoluciones afirmó que el entrenador bogotano no podía estar por una fecha.

Bajo ese panorama, Alexis Henríquez volverá a su función de asistente técnico, mientras que Lucas González regresará a la línea para poder dirigir sus funciones como director técnico del Tolima. El entrenador ex América de Cali y Central Córdoba podrá estar en el banquillo de nueva cuenta para afrontar lo que resta de la Copa Libertadores.

TOLIMA RECUPERA UNA FICHA CLAVE PARA ENFRENTAR A NACIONAL DE URUGUAY

Además del regreso de Lucas González sobre la raya, el Deportes Tolima también confirmó el regreso de un jugador que llegó para reforzar el equipo en este 2026. Se trata de Edwar López, extremo ex Independiente Santa Fe que podría ser opción si así lo considera el entrenador bogotano.

Edwar López se lesionó en el primer partido de la Fase III de la Copa Libertadores contra O’Higgins en los primeros minutos, aspecto que lo dejó afuera en el partido de vuelta, en la Liga BetPlay y en el arranque de la fase de grupos frente a Universitario de Deportes.

Afortunadamente, el extremo antioqueño regresó en el partido frente al Deportivo Pasto entrando en el segundo tiempo para ganar regularidad de cara a los próximos retos con la Copa Libertadores en juego. Edwar López estaría como opción en el vibrante duelo en condición de visitante.

LUCAS GONZÁLEZ Y LA PRIORIDAD EN EL SEMESTRE

El hecho de tener que jugar copas internacionales, sumado a la Liga BetPlay representa una intensidad más grande para el Deportes Tolima y los otros clubes que tienen estas dos competencias por afrontar. Lucas González es consciente de la importancia del torneo internacional y ya tomó precauciones.

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Tolima llega a esta segunda fecha de la Copa Libertadores con una derrota en la fecha pasada contra el Deportivo Pasto por la mínima diferencia. Lucas González utilizó una nómina mixta con varios futbolistas de poca regularidad en la nómina titular.

Para este duelo ante Nacional de Uruguay con un vuelo desgastante a suelo charrúa, Lucas González dejó afuera a jugadores como Juan Pablo ‘Tatay’ Torres, Neto Volpi, Brayan Rovira, Jersson González, Juan Pablo Nieto, entre otros jugadores por un cuestión de prioridades.