Así van Buitrago, Dani Martínez y Tejada en la general del Tour Auvergne - Ródano-Alpes / etapa 7

Llegó a su fin una nueva etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 en la que el talento latinoamericano logró brillar, en especial con Isaac del Toro, quien logró coronar la etapa tras una gran ventaja de 24 segundos sobre el español, Juan Ayuso.

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Sin embargo, no hay que dejar de lado que también hay talento colombiano presente, en donde Harold Tejada fue el más destacado de esta etapa habiendo llegado en la casilla 27 y dejando la clasificación general de la siguiente manera.

Clasificación general Tour Auvergne - Ródano-Alpes

La clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 sufrió cambios importantes tras la disputa de la séptima etapa, una exigente jornada de 133 kilómetros entre La Bridoire y la cima del Grand Colombier.

El gran ganador del día fue el mexicano Isaac Del Toro, quien protagonizó una destacada actuación en las rampas finales del Grand Colombier y logró descontar tiempo valioso frente a sus principales rivales, lo que le permitió entrar al podio, ubicándose en la tercera casilla.

Tras esta nueva etapa en la que la montaña volvió a ser protagonista y dejó abierta la lucha por el título antes del cierre de la carrera francesa, los colombianos también dieron de qué hablar, en especial Harold Tejada, quien llegó a 9:51 de Isaac del Toro y dejó la clasificación general así:

Luke Tuckwell (AUS/Red Bull-Bora) – 25:59:09 Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 0:42 Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) a 0:49 Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) a 1:06 Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X Mobility) a 1:33 Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) a 1:54 Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 1:59 Cian Uijtdebroeks (BEL/Movistar) a 2:17 Cristian Rodríguez (ESP/XDS-Astana) a 2:33 José Félix Parra (ESP/Caja Rural-RGA) a 3:02

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23. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 5'42"

27. Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 6'23"

56. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - a 27'18"

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¿Cuándo es la etapa 8 del Tour Auvergne - Ródano-Alpes?

La etapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 se disputará el domingo 14 de junio de 2026 y será la última jornada de la carrera. El recorrido tendrá 120,1 kilómetros entre Beaufort y Plateau de Solaison (Brison), con un perfil de alta montaña que será decisivo para definir al campeón de la clasificación general.