En el minuto 3 del Ecuador vs. Curazao se presentó una acción que le da la vuelta al mundo a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida como Twitter.



Este compromiso, como bien se sabe, corresponde a la segunda jornada del grupo F de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. El duelo se disputa en el estadio de Kansas.

El video de la atajada

El juego empezó con normalidad y de manera rápida; la selección de Ecuador empezó a irse al ataque para tratar de convertir. Al minuto 3, el delantero Enner Valencia pudo poner la apertura en el marcador.

Una pelota larga partió por el carril central y Valencia empezó a correr totalmente solo. Quedó mano a mano con el portero rival. Los hinchas ecuatorianos esperaban el gol, pero tras el remate, el guardameta se agigantó y salvó de una forma magistral a Curazao.

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Por este grupo, Alemania ganó

La tremenda atajada de Eloy Room se puede considerar como una de las mejores de la primera y segunda fecha de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Más temprano, por esta misma zona, cabe mencionar, Alemania venció a Costa de Marfil y se clasificó a la siguiente ronda del certamen orbital. Los teutones no pasaban la fase de grupos desde hace doce años.

Los alemanes ya están en la siguiente ronda

“Una destacada actuación de Costa de Marfil, coronada por el gol de su capitán Franck Kessié en el primer tiempo, le permitía a los marfileños asegurarse un lugar en la fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA por primera vez en su historia. Pero un equipo alemán mucho más concentrado y agresivo en el segundo tiempo consiguió dos goles para sellar el 2 a 1 final, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo E”, señaló la FIFA tras el duelo.



“Igual que en este partido, en ocho enfrentamientos previos contra selecciones de la CAF, los 11 goles de Alemania llegaron después del entretiempo (dos de esos 11 fueron en el alargue ante Argelia en 2014)”, sentenció, entre otras cosas más.