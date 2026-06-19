Ecuador buscaría reemplazo de Beccacece: técnico mundialista sería el elegido

Antes de que arrancara el Mundial, mucho se había hablado de la posibilidad de que Ecuador saliera de Sebastián Beccacece, entrenador que poco o nada gusta a los hinchas que quieren ver un cambio en el combinado nacional. Se ha hablado bastante de Guillermo Almada que es el director técnico que más gusta en los candidatos a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Aunque Ecuador fue la selección menos vulnerada en las Eliminatorias con solo cinco goles en contra y, además, fue la que menos partidos perdió con solo dos derrotas, el cuadro ecuatoriano clasificó como segunda al Mundial, pero esos no son argumentos para que la afición esté del lado del entrenador argentino.

Con el debut mundialista, la derrota en manos de Costa de Marfil también impactó fuertemente en Sebastián Beccacece. El entrenador argentino sigue sin tener el apoyo necesario y un periodista afirmó que ya hay un seleccionador mundialista que interesa en la FEF.

EL ENTRENADOR DEL MUNDIAL QUE SUENA PARA LLEGAR A ECUADOR

La información acerca de un posible cambio en la selección de Ecuador tiene que ver con los comentarios que han surgido acerca de Sebastián Beccacece que no cuenta con el apoyo de hinchas y de referentes de la historia del seleccionado ecuatoriano.

Vito Muñoz reveló que la ‘Tri’ podría tener un nuevo entrenador después de Sebastián Beccacece y sería un perfil mundialista que ya cuenta con bagaje internacional. Se trata nada más ni nada menos que del hispano danés, Thomas Christiansen que dirige actualmente a Panamá.

Thomas Christiansen lleva cinco años en la selección canalera y los clasificó al segundo Mundial en este 2026. Los panameños debutaron con una derrota sobre el final ante Ghana, pero, sin duda alguna, por un primer tiempo en el que la selección de Christiansen fue más, generó buenos comentarios.

En su palmarés, Christiansen cuenta con un título con la Primera División de Chipre con el APOEL Nicosia en la temporada 2016/17. El hispano danés es el elegido para llegar al banquillo de Ecuador en lugar de Sebastián Beccacece. Habrá que esperar cómo se desarrollan las votaciones presidenciales de la FEF para tomar la decisión.

CARLOS TENORIO APUNTÓ A SEBASTÁN BECCACECE EN EL MUNDIAL

Sin duda alguna, Carlos Tenorio es uno de los referentes de la selección de Ecuador y del balompié ecuatoriano. Disputó 52 partidos con la ‘Tri’ y marcó 12 goles. Por su parte, en su carrera deportiva logró anotar 174 tantos. Tenorio apuntó de frente a Sebastián Beccacece y a los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Los críticos buscan un cambio con la dirección técnica y Carlos Tenorio no fue la excepción, apuntando en la Revista Vistazo que, “Beccacece no está dejando una enseñanza... Se necesita un DT a la altura de lo que representan nuestros jugadores”.

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Posteriormente, siguió de largo y afirmó que, “Beccacece encontró una selección que no tiene nada que cambiar. Tuvo una Eliminatoria muy generosa”. Una de las críticas que le hacen a Sebastián es la poca respuesta goleadora que ha tenido en las Eliminatorias y que la única opción en el ataque sea Enner Valencia.

Carlos Tenorio también indicó que, “la selección se necesitan estrategas que sepan llegarle a los jugadores (...) ¿cuál es el proyecto, a qué va la selección al Mundial y a la siguiente Copa América?”. El exjugador dejó claro que hay una falta y desconexión de los directivos de la Federación hacia el crecimiento del balompié ecuatoriano.