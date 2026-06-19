Beccacece suma ‘enemigos’ en el Mundial: fuerte crítica de referente de Ecuador

Terminó la primera fecha del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México con la presencia de Ecuador que espera llegar lejos en el torneo. Infortunadamente hace cuatro años en Catar no pudieron pasar la fase de grupos. En el debut, las cosas tampoco fueron como la ‘Tri’ esperaba.

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En Ecuador siguen culpando a Sebastián Beccacece de esa derrota ante Costa de Marfil. Fueron mejores en el primer tiempo con tiros en el palo de John Yeboah y de Alan Minda, pero en el complemento regalaron un poco la pelota para que Costa de Marfil creara peligro y lo consiguieron sobre el final del partido con un único tanto de Amad Diallo.

A lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas, los dirigidos por Sebastián Beccacece tuvieron grandes fortalezas con la capacidad defensiva, dado que solo le marcaron cinco goles en 18 partidos, pero quedaron a deber ofensivamente con 14 tantos convertidos. Las críticas al entrenador argentino siguen apareciendo en pleno Mundial.

CARLOS TENORIO APUNTÓ A SEBASTÁN BECCACECE EN EL MUNDIAL

Sin duda alguna, Carlos Tenorio es uno de los referentes de la selección de Ecuador y del balompié ecuatoriano. Disputó 52 partidos con la ‘Tri’ y marcó 12 goles. Por su parte, en su carrera deportiva logró anotar 174 tantos. Tenorio apuntó de frente a Sebastián Beccacece y a los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Los críticos buscan un cambio con la dirección técnica y Carlos Tenorio no fue la excepción, apuntando en la Revista Vistazo que, “Beccacece no está dejando una enseñanza... Se necesita un DT a la altura de lo que representan nuestros jugadores”.

Posteriormente, siguió de largo y afirmó que, “Beccacece encontró una selección que no tiene nada que cambiar. Tuvo una Eliminatoria muy generosa”. Una de las críticas que le hacen a Sebastián es la poca respuesta goleadora que ha tenido en las Eliminatorias y que la única opción en el ataque sea Enner Valencia.

Carlos Tenorio también indicó que, “la selección se necesitan estrategas que sepan llegarle a los jugadores (...) ¿cuál es el proyecto, a qué va la selección al Mundial y a la siguiente Copa América?”. El exjugador dejó claro que hay una falta y desconexión de los directivos de la Federación hacia el crecimiento del balompié ecuatoriano.

¿CÓMO LE HA IDO A SEBASTIÁN BECCACECE EN LA SELECCIÓN DE ECUADOR?

A Sebastoán Beccacece no le ha ido para nada mal en la selección de Ecuador. Aunque tiene más empates que victorias, apenas suma dos derrotas y el seleccionado ecuatoriano en las Eliminatorias solo perdió dos partidos (uno de ellos con el argentino en el banquillo).

En 21 partidos, lleva ocho victorias, 11 empates, dado que fue uno de los seleccionados que más igualó en las Eliminatorias Sudamericanas y con resultados en ceros, y solo dos derrotas, una en las clasificatorias y esta frente a Costa de Marfil que acabó con la racha de 19 partidos sin perder para la ‘Tri’.

Sin duda alguna, el futuro de Sebastián Beccacece podría cambiar dependiendo de lo que pase en el recorrido del Mundial. Si queda eliminado, seguramente saldrá del banquillo. La Federación Ecuatoriana de Fútbol ha pensado en el nombre de Guillermo Almada como el máximo objetivo para la dirección técnica.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.