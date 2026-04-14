Atención Colombia con la noticia de último momento con James Rodríguez

James Rodríguez es el centro de atención nuevamente en la MLS, no solo por el mal momento deportivo y de salud que ha tenido que atravesar desde que arribó a Minnesota, sino también porque habría una decisión de último minuto que sería una "luz al final del túnel" para el '10'.

El capitán de la Selección Colombia, tras la doble fecha FIFA en la que sumó minutos como titular, volvió a Estados Unidos con un caso de deshidratación severa que requirió de hospitalización. Sin embargo, James se recuperó de manera satisfactoria, volvió a entrenar, pero no ha sumado minutos, situación preocupante que podría cambiar en la US Open Cup.

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James sumaría minutos con Minnesota en el US Open Cup

A través de un comunicado oficial, la FCF detalló que luego de establecer comunicación con un centro clínico del estado de Minnesota, Estados Unidos, se conoció que James estuvo bajo observación médica al presentar una afección de origen no deportivo, una deshidratación severa.

Con el pasar de los días, el zurdo se fue recuperando poco a poco y volvió a entrenar con sus compañeros, alentador parte médico que incluso llegó a confirmar su técnico, Cameron Knowles, al decir que "va día a día con el cuidado de nuestro cuerpo médico, que está en contacto constante con él. Iremos integrándolo, a medida que los médicos lo consideren adecuado".

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A pesar de su recuperación y de haberse empezado a poner en forma, cuando llegó el momento de volver a la acción y sumar minutos en la MLS en el duelo contra San Diego FC, no formó parte ni siquiera de la convocatoria, hecho que se está asociando con que el volante no estaba en los planes del técnico, razón por la cual no está jugando.

Aún así, desde Estados Unidos se dio a conocer que James Rodríguez podría volver a sumar minutos frente a Sacramento Republic FC por los dieciseisavos de final dela US Open Cup, tomando en cuenta que el estratega neozelandés rotaría la nómina ante un equipo y una competencia que no estarían dentro de sus prioridades.

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¿Cuándo es el partido de US Open Cup que jugaría James?

El duelo en donde James Rodríguez volvería a portar su #10 en la espalda con la camiseta de Minnesota sería en los dieciseisavos de final de la US Open Cup cuando se mida ante Sacramento FC, en condición de visitante, en un partido único que se llevará a cabo el martes 14 de abril sobre las 21:00 hora Colombia.

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¿Cómo le ha ido a James con Minnesota?

James llegó finalmente al fútbol de Estados Unidos para jugar con la camiseta de Minnesota y ya ha tenido la oportunidad de estar en dos partidos, sumando 39 minutos dentro del terreno de juego. Por ahora su rendimiento no ha sido excepcional, pero todavía tiene un par de meses para destacar, ya que su contrato va hasta junio del presente año.