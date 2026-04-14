Barcelona fue notificado con una polémica noticia por parte de la UEFA con respecto al partido de ida ante Atlético Madrid.

Están a punto de terminar los cuartos de final de la Champions League en donde todas las miradas están puestas en el partido entre Barcelona contra Atlético Madrid, en donde fue el conjunto 'culé' el que sufrió en casa al perder por un marcador de 0-2.

El equipo que comanda Hansi Flick sufrió un duro golpe en el Camp Nou, pero esta no fue la única situación polémica que se vivió en el encuentro, ya que también hubo una jugada que le pudo cambiar el curso al partido, una mano dentro del área por parte de Marc Pubill y por la cual Barcelona habría hecho una queja para que se tomaran medidas al respecto, pero la cual fue rechazada.

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UEFA le dio rotundo no a Barcelona antes del duelo ante el Atlético

Una polémica arbitral que marcó el enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid sigue generando repercusiones, incluso fuera del terreno de juego, ya que en las últimas horas, la UEFA tomó una decisión definitiva al rechazar la queja presentada por el conjunto catalán por una supuesta mano no sancionada a su favor por parte de Marc Pubill.

El incidente ocurrió durante un momento clave del partido, justo sobre el minuto 55, cuando en un saque de puerta el portero del Atlético, Juan Musso, pasó el balón hacia Marc Pubill, que pareció interpretar que él tenía que hacer el saque, por lo que se colocó el balón con la mano antes de devolvérsela a su arquero con el pie.

Los jugadores del Barcelona reclamaron penalti por una posible mano. Sin embargo, ni el árbitro principal ni el VAR consideraron que la acción fuera sancionable, lo que provocó la inmediata protesta de los futbolistas y del cuerpo técnico azulgrana. La jugada se convirtió rápidamente en el foco de la controversia, alimentada por repeticiones televisivas y análisis divididos entre expertos.

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Una vez finalizado el encuentro, Barcelona decidió elevar una queja formal ante la UEFA, solicitando una revisión de la jugada y cuestionando el criterio arbitral aplicado. El club argumentó que la acción debía haber sido considerada penalti según la interpretación de la normativa vigente sobre manos.

La UEFA, analizó la situación y concluyó que la decisión arbitral fue correcta. Según el informe emitido, la mano en cuestión no cumplía con los criterios necesarios para ser sancionada, ya que no existía una posición antinatural del brazo ni una intención clara de intervenir en la trayectoria del balón.

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¿Cuándo será el partido de vuelta entre Barcelona y Atlético de Madrid?

El compromiso de vuelta entre las dos escuadras españolas por los cuartos de final de la Champions League se llevará a cabo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, casa de equipo que dirige Diego Simeone.

Este duelo que tendrá que remontar Barcelona por estar abajo por dos goles, se disputará el martes 14 de abril sobre las 14:00 hora Colombia.

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Lamine Yamal dejó emotivo mensaje para buscar la remontada de Barcelona

"Lo dejaremos todo por este escudo. Creo que será un partido de 90 minutos, o más, porque estamos seguros de que no está acabado y creo que la remontada es muy posible. Para esto estamos aquí. Sólo pienso en disfrutarlo, en no verlo como un problema sino como una virtud, y disfruto cada momento que paso con mis compañeros. Toda la confianza que me dan, para mí es oro".