Fossati dirigiría en la Liga BetPlay: el campeón de Colombia que lo ficharía

La Liga BetPlay 2026-I sigue dando de qué hablar con la pelea de los ocho clasificados para definir los Play-Offs a final del semestre inicial. Entre ellos, hay algunos clubes que han tenido varias dudas en sus cuerpos técnicos. Uno es Atlético Nacional que lidera, pero Diego Arias ha sido muy resistido por la eliminación de torneo internacional.

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Si hinchas piden la salida de Diego Arias, en el Deportivo Independiente Medellín también se habla de un posible adiós de Alejandro Restrepo, especialmente por lo que sucedió en el clásico antioqueño en el que Nacional se vio superior. El otro es Santa Fe con Pablo Repetto que también ha levantado dudas, y Atlético Bucaramanga con la incógnita de Leonel Álvarez y su salida.

JORGE FOSSATI INTERESA AL ATLÉTICO BUCARAMANGA

A partir de estos rumores de los directores técnicos en cuatro clubes tradicionales del Fútbol Profesional Colombiano aparece el nombre del entrenador uruguayo Jorge Fossati. El charrúa dejó sus funciones con la selección de Perú con malos registros y luego con Universitario de Deportes con el título de 2025.

Bajo ese panorama, y ahora que está sin club, Atlético Bucaramanga estaría interesado en contratar a Jorge Fossati para el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026. Y es que, sin un comunicado oficial del club, Leonel Álvarez no seguirá en la institución en el cargo de director técnico. De hecho, no dirigió en la victoria ante Boyacá Chicó.

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Jotas Mantilla afirmó en Planeta Fútbol que, “hay varios en la carpeta apuntados (...) se nos informa que Jorge Fossati también ingresó en la lista de posibles candidatos para dirigir al Bucaramanga”.

Aunque no tuvo su mejor papel en la selección de Perú, Jorge Fossati es, sin duda alguna, uno de los grandes entrenadores en Sudamérica con varios títulos que ganó en clubes. Es un referente e ídolo de Universitario de Deportes con dos títulos con el equipo ‘Crema’.

JORGE FOSSATI, UN ENTRENADOR IDEAL PARA EL ATLÉTICO BUCARAMANGA

Atlético Bucaramanga logró quedarse con su primer título en la historia en la Liga BetPlay 2024-I superando a Santa Fe en los lanzamientos desde el punto penal. Sin embargo, después de ese campeonato, al cuadro santandereano se le ha complicado bastante estar peleando por otra estrella en los siguientes torneos.

Jorge Fossati es un multicampeón como entrenador y esto le puede servir bastante al Atlético Bucaramanga con la necesidad de luchar por una segunda estrella. El entrenador uruguayo ganó con Peñarol, con Liga de Quito, Al Sadd de Catar con cinco trofeos en el club, Cerro Porteño y en Universitario dos ligas.

A nivel internacional, Jorge Fossati también ganó la Recopa Sudamericana y la Copa Sudamericana en 2009 con Liga de Quito, además de la Liga de Campeones Asiática con el Al Sad de Catar en 2011.

LOS DOS TÉCNICOS QUE LE COMPITEN A JORGE FOSSATI PARA LLEGAR A BUCARAMANGA

Jorge Fossati no está solo con la posibilidad de llegar al Atlético Bucaramanga. En ese mismo informe, Jotas Mantilla afirma que entre las posibilidades que tiene el cuadro ‘Leopardo’ también aparecen nombres como Pablo Peirano, quien perdió el título con Santa Fe en la primera estrella santandereana y Alberto Gamero.

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También había salido el nombre de Jorge Luis Pinto, pero el entrenador ya habría sido descartado como posibilidad en el banquillo del Atlético Bucaramanga. Esos son los que llaman la atención, pero al parecer, no hay nada certero con el tema de Leonel Álvarez.

De hecho, todo parece indicar que Leonel Álvarez todavía no se ha ido de la institución bumanguesa porque su desvinculación representaría una alta suma que tendría que poner sobre la mesa el Atlético Bucaramanga. Su cláusula de rescisión del contrato subiría a 150 millones de pesos colombianos, una cifra difícil de pagar.